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В Праге семь человек атаковали посольство России: проведены задержания

18 апреля 2021, 13:15  •  170 • Политика
В Праге семь человек атаковали посольство России. Они облили забор здания кетчупом. Были проведены задержания. В настоящее время все нарушители находятся в отделении полиции.
В чешской столице были задержали семь человек, которые облили забор здания посольства России кетчупом.
Напомним, 18 апреля министр иностранных дел страны Ян Гамачек сообщил о высылке 18 русских дипломатов из республики. Им было предписано уехать из Чехии в течение двух суток.
Кроме того, местные правоохранители объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых западная пресса прозвала "отравителями Скрипалей".
Как передали в полиции Праги, лица, осквернившие русское посольство, в настоящее время содержатся в отделении. В чешской прессе происшествие связали с обвинениями местного руководства в адрес Москвы в её якобы причастности ко взрыву на военном складе во Врбетице в 2014-м году.
Спикер МИД России Мария Захарова, говоря о решении Праги о высылке, заметила, что власти республики должны прекрасно осознавать, "что последует за подобными фокусами".

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