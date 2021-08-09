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В Праге озвучили статистику по COVID у привитых
09 августа 2021, 22:15 • 169 • В мире
Директор Института медицинской информации и статистики (ÚZIS ) Праги Ладислав Душек озвучил статистику по COVID-19 у привитых первой дозой и прошедших полный курс вакцинации. Он отметил, что тяжело болезнь протекает у тех, кто прививку не делал.
В Чехии вакцинировано 5,08 миллиона человек. COVID-19 заразились около 4570 из них. Это примерно 0,9%, сообщил Душек. После первой дозы не успел сформироваться иммунитет до начала заболевания приблизительно у 23,3 тысячи человек, что не превышает 0,5% от общего числа сделавших прививку.
Глава ÚZIS напомнил, что вакцинация считается завершённой через две недели после второй инъекции в случаях с вакцинами от Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca или через такой же период после вакцины от Johnson & Johnson, которая требует однократного введения.
Чем больше времени прошло с момента вакцинации, тем больший процент заразившихся выявляется. Ладислав Душек объяснил, что с ростом числа привитых людей увеличивается и вероятность столкновения с вирусом.
Из числа заболевших в июле и начале августа 75% людей вакцинированы не были. Из привитых заболевают чаще всего люди молодого и среднего возраста. В Чехии убедились, что вакцина предохраняет от тяжёлого течения болезни. Из общего количества привитых, которые позднее заразились COVID-19, менее 2,2% болели в тяжёлой форме, пишет портал České Noviny.
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