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В поведении Путина на встрече с Радаевым нашли скрытый смысл

13 апреля 2021, 10:25  •  61 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент подал сигнал всем губернаторам страны
Новое требование Владимира Путина к губернаторам расшифровали. Эксперты указали, что он имел в виду во время беседы с руководителем Свердловской области.
В ходе разговора с Валерием Радаевым президент неоднократно поднимал тему вакцинации. Его интересовало соотношение спроса и предложения на прививку от коронавируса.
Это было замечено первый раз. Тем самым Владимир Владимирович акцентировал внимание на данном вопросе не одного, а всех губернаторов. И дал понять, что за темпы проведения такой процедуры спросит с каждого из них, объснили эксперты.
Путин начал беседу вопросом о "ситуации по борьбе с вирусом" в Свердловской области. Глава региона ответил , что болезнь постепенно, хоть не быстро, но ослабевает.
Также Радаев отчитался, что ими получено 170 тыс. вакцин. Первую прививку уже сделали 125 тысяч местных жителей, вторую – 85 тысяч.
Его речь о первостепенной мобилизации на экономику и достигнутых в этом успехах президент прервал. И поинтересовался, совпадают ли спрос и предложение по указанным вакцинам или еще чего-то не хватает.
Перебил Путин Радаева и во второй раз. Он спросил одинаковое ли число желающих делать прививку и количество имеющихся препаратов для этого. Руководитель области отвтил, что все соответствует.
До этого вакцину не рекламировали. Условия ее хранения (-18˚C) вызывали трудности с доставкой препаратов в регионы. В конце марта проблему решили, и "Спутник V" стал поступать по всей территории страны.
Спрашивая у губернатора Свердловской области о наличии вакцины, президент указал, что говорит это не для него одного. Это сигнал для всей России. отметил аналитик Дмитрий Солонников.
Согласны с ним и другие эксперты. Путина волнует, хватит ли доз, чтобы обеспечить все население. Он выясняет, спрос у людей, ведь, когда вакцин началась вакцинация были, сомневавщиеся в ее эффективности, добавил Сергей Поляков.
Даже экономика вторична в сравнении с вакцинацией. В России заинтересованы в том, чтобы побольше жителей страны сделали прививку – это "главный вопрос", подчеркнул политолог Григорий Казанков в комментарии для URA.RU.
Ранее стало известно, как Путин чувствует себя через десять дней после прививки. У президента не было никаких побочных симптомов.

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