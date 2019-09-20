В Поти не смог зайти военный корабль США – «саакашисты» обвинили в этом Россию

Сами американцы «руки Кремля» не увидели

Ещё 15 сентября турецкие СМИ сообщили, что транспортный корабль ВМС США USNS Yuma в третий раз за текущий год вошёл в акваторию Чёрного моря и следует в направлении грузинского порта Поти, куда, по прогнозам, прибудет уже 16 сентября.

Транспортный корабль USNS Yuma относится к классу Spearhead, на таких кораблях ВМС США перебрасывают военные грузы и военную технику, в том числе и танки. Кроме того, на корабле есть лётная палуба для вертолётов.

Однако корабль не смог попасть в порт Поти, поскольку в порту стоял контейнерный корабль, погрузка которого по техническим причинам задержалась.

О том, что корабль USNS Yuma, который хотел пополнить свои запасы, не смог войти в территориальные воды Грузии сообщила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд.

Этот достаточно простой факт, тем не менее, не на шутку встревожил антироссийскую грузинскую оппозицию, увидевшую за перегрузкой порта в Поти «руку Кремля». А соратник беглого грузинского президента Михаила Саакашвили по партии Георгий Барамидзе даже сделал специальное заявление по этому поводу.

«16 сентября американский военный корабль должен был войти в порт Поти. Порт не принял или не пожелал принимать этот корабль. Это очень тревожный и беспрецедентно возмутительный факт. Это результат целенаправленной политики нынешнего правительства, направленной на удаление Грузии с западной орбиты, и ещё одно проявление того путинского плана, который осуществляет в Грузии Иванишвили», – говорится в заявлении.

Однако самое большое возмущение у оппозиционера вызвал тот факт, что «ни одно высокопоставленное лицо правительства Грузии официальных разъяснений и заявлений по этому факту не сделало».

Хотя администрация морского транспорта официально дала разъяснения, почему порт не смог принять американский корабль, причины этому – чисто технические.

По мнению же Георгия Барамидзе, грузинские власти должны были обеспечить в любом случае приём корабля Соединённых Штатов в порту Поти.

«Визиты судов военного флота США происходят не случайно. Этот визит планировался давно, и правительство Грузии прекрасно знало о нём. Визит американского военного корабля как с политической, так и с военной точки зрения имеет огромное значение. В то время, когда этот корабль вошёл в Чёрное море, его преследовали российские суда и контролировали его передвижение. То, что он не смог причалить в Грузии, свидетельствует о многом, очень плохом. О том, в каком положении находится политическое руководство Грузии, и в каком направлении оно ведёт страну. Ситуация сложилась хуже катастрофической», – подвёл итог Барамидзе.

Впрочем, американская сторона не увидела в Поти «руки Кремля» и посчитала ситуацию вполне обычной.

«Нельзя сказать, что местные власти не впустили в порт американский корабль. Yuma планировал стандартную остановку в Поти для пополнения запасов. Но в тот момент на том причале стояло коммерческое судно. Чтобы не мешать коммерческой деятельности этого судна, американский корабль продолжил путь, следуя собственному графику», – ответила Элизабет Руд на заявление грузинского оппозиционера.