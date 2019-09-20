Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«У нас есть план»: США готовы атаковать Калининград
В "Нафтогазе" посоветовали готовиться жить без транзита российского га...
Не желаю никому дожить до такого
Лавров 27 сентября выступит на полях 74-й сессии ГА ООН
Главная / Война

В Поти не смог зайти военный корабль США – «саакашисты» обвинили в этом Россию

20 сентября 2019, 13:09  •  183 • Война
Сами американцы «руки Кремля» не увидели
Ещё 15 сентября турецкие СМИ сообщили, что транспортный корабль ВМС США USNS Yuma в третий раз за текущий год вошёл в акваторию Чёрного моря и следует в направлении грузинского порта Поти, куда, по прогнозам, прибудет уже 16 сентября.
Транспортный корабль USNS Yuma относится к классу Spearhead, на таких кораблях ВМС США перебрасывают военные грузы и военную технику, в том числе и танки. Кроме того, на корабле есть лётная палуба для вертолётов.
Однако корабль не смог попасть в порт Поти, поскольку в порту стоял контейнерный корабль, погрузка которого по техническим причинам задержалась.
О том, что корабль USNS Yuma, который хотел пополнить свои запасы, не смог войти в территориальные воды Грузии сообщила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд.
Этот достаточно простой факт, тем не менее, не на шутку встревожил антироссийскую грузинскую оппозицию, увидевшую за перегрузкой порта в Поти «руку Кремля». А соратник беглого грузинского президента Михаила Саакашвили по партии Георгий Барамидзе даже сделал специальное заявление по этому поводу.
«16 сентября американский военный корабль должен был войти в порт Поти. Порт не принял или не пожелал принимать этот корабль. Это очень тревожный и беспрецедентно возмутительный факт. Это результат целенаправленной политики нынешнего правительства, направленной на удаление Грузии с западной орбиты, и ещё одно проявление того путинского плана, который осуществляет в Грузии Иванишвили», – говорится в заявлении.
Однако самое большое возмущение у оппозиционера вызвал тот факт, что «ни одно высокопоставленное лицо правительства Грузии официальных разъяснений и заявлений по этому факту не сделало».
Хотя администрация морского транспорта официально дала разъяснения, почему порт не смог принять американский корабль, причины этому – чисто технические.
По мнению же Георгия Барамидзе, грузинские власти должны были обеспечить в любом случае приём корабля Соединённых Штатов в порту Поти.
«Визиты судов военного флота США происходят не случайно. Этот визит планировался давно, и правительство Грузии прекрасно знало о нём. Визит американского военного корабля как с политической, так и с военной точки зрения имеет огромное значение. В то время, когда этот корабль вошёл в Чёрное море, его преследовали российские суда и контролировали его передвижение. То, что он не смог причалить в Грузии, свидетельствует о многом, очень плохом. О том, в каком положении находится политическое руководство Грузии, и в каком направлении оно ведёт страну. Ситуация сложилась хуже катастрофической», – подвёл итог Барамидзе.
Впрочем, американская сторона не увидела в Поти «руки Кремля» и посчитала ситуацию вполне обычной.
«Нельзя сказать, что местные власти не впустили в порт американский корабль. Yuma планировал стандартную остановку в Поти для пополнения запасов. Но в тот момент на том причале стояло коммерческое судно. Чтобы не мешать коммерческой деятельности этого судна, американский корабль продолжил путь, следуя собственному графику», – ответила Элизабет Руд на заявление грузинского оппозиционера.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
20 сентября 2019, 13:09
В Поти не смог зайти военный корабль США – «саакашисты» обвинили в этом Россию
19 сентября 2019, 17:39
Останутся в стороне: европейцы не будут участвовать в конфликте РФ и США
20 сентября 2019, 13:09
«У нас есть план»: США готовы атаковать Калининград
17 сентября 2019, 23:24
Трамп не отступит: США привели войска в боевую готовность
18 сентября 2019, 02:39
Улики против Ирана: США расскажут об атаке на саудовские НПЗ
16 сентября 2019, 18:09
Новые атаки: хуситы угрожают Саудовской Аравии
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 сентября 2019, 03:24
"Козырь Кремля": Детектив, заявивший о доказательствах по делу МН17, получи...
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои...
20 сентября 2019, 03:24
"Мы ставим Путина в известность": Генерал ВВС США сообщил о "новой так...
20 сентября 2019, 00:09
"Немецких солдат уже не было": В Эстонии разозлились на российского посла з...
20 сентября 2019, 00:09
"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2019, 23:54
Украинский премьер придумал "лучший ответ" России
19 сентября 2019, 14:24
"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт
14 сентября 2019, 04:24
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газа из России по OPAL будет ограничен
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
15 сентября 2019, 22:39
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.