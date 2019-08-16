«В посылке оказалось 600 таблеток»: на почте задержали женщину, купившую незарегистрированные лекарства для сына

Жительница Москвы стала фигурантом уголовного дела о контрабанде сильнодействующих лекарственных средств. Женщина заказала противосудорожный препарат «Фризиум» для своего сына, больного эпилепсией, но при получении посылки её задержали. Как сообщили RT в пресс-службе Центрального таможенного управления, в посылке находилось 600 таблеток, на которые у женщины не было рецепта.

В Москве задержали женщину, которая заказала из-за рубежа лекарственный препарат «Фризиум» (действующее вещество — клобазам). Это противосудорожное средство входит в список веществ, оборот которых на территории России ограничен.

Об инциденте стало известно после того, как об этом рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«Маму зовут Лена. У ребёнка эпилепсия, и врач назначил «Фризиум». Мама заказала лекарство в интернете. Пришла на почту за посылкой в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, Лена почувствовала что-то неладное. Но делать нечего: ребёнку нужно лекарство, и аналогов в России нет. В понедельник с почты позвонили и сказали, что готовы выдать посылку. 12 августа Лена пришла в московское отделение почты на Челобитьевском шоссе. Получила посылку с лекарством, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями. Таможенная служба, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков», — написала Мониава в своём Facebook.

По её словам, пять часов женщину продержали в отделении почты, конфисковали посылку, а после пришли домой и изъяли системный блок от компьютера.

В пресс-службе Центрального таможенного управления RT подтвердили факт задержания женщины, пытавшейся получить три посылки c не зарегистрированным в России лекарством «Фризиум».

«В общей сложности в посылках оказалось 600 таблеток», — пояснили в ведомстве, отметив, что препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен постановлением правительства Российской Федерации №681 от 30.06.1998 года, а у женщины не было рецепта.

При этом силовики рассказали, что таблетки женщина купила для своего 25-летнего сына. Молодой человек, по словам представителей таможни, работает барменом в одном из столичных баров.

«Сотрудники таможенных органов, действуя строго в рамках закона, возбудили уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов». Жительница Москвы в настоящее время проходит свидетелем по данному уголовному делу», — сообщили в пресс-службе.

Это уже не первый подобный случай, связанный с «Фризиумом». Ранее RT рассказывал о Елене Боголюбовой, которую также задержали при получении на почте посылки с этим противосудорожным препаратом. Лекарство женщина заказала для своего неизлечимо больного сына. После того как эта история получила широкий общественный резонанс, дело против Боголюбовой было закрыто.

Эксперты отмечают, что проблема доступности лекарственных препаратов действительно существует и с ней необходимо бороться. Президент Лиги защитников пациентов и член Экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский рассказал RT, что для этого нужно менять законодательство.

«Такие ситуации возникают, потому что не отрегулировано законодательство. Врачи выписывают те лекарства, которые они считают необходимыми, а людей за это сажают. Следует так изменить законодательство, чтобы оно работало в интересах людей, система обеспечения лекарствами работала именно в интересах пациентов. У нас даже регистрация препаратов сделана не в интересах пациентов, а фактически в интересах фармбизнеса. Только они имеют право подавать на регистрацию. Вторая проблема — это наркотики (статьи УК РФ, посвящённые ограничению оборота наркотических и психотропных веществ. — RT). Необходимо сделать оговорку для Уголовного кодекса, что по назначению врача на препарат не должно распространяться действие этой статьи», — отмечает Саверский.

Однако он считает, что какие-либо изменения в данной сфере вряд ли произойдут.

В свою очередь, в Ассоциации юристов России заявили, что их специалисты будут оказывать помощь женщине, ставшей фигурантом уголовного дела из-за покупки «Фризиума».

«Ассоциация юристов России возьмёт на контроль эту ситуацию и проработает предложения для её разрешения: пациенты и их родственники не должны нести ответственность за пробелы в системе обеспечения лекарственными препаратами. Кроме того, считаем, что почтовые службы необходимо обязать предупреждать получателей посылок с запрещёнными к свободному обороту веществами о последствиях, которые им могут грозить», — заявили в пресс-службе организации.

Между тем Минздрав планирует провести проверку эффективности не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата «Фризиум», а также о возможности его замены комбинациями зарегистрированных препаратов», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что за последний год ведомством был «реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов».