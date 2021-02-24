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В постпредстве РФ при ООН обеспокоились высказываниями Байдена о России

24 февраля 2021, 20:40  •  61 • Политика
Заявления президента США Джо Байдена о России на Мюнхенской конференции по безопасности вызывают обеспокоенность касательно отношений двух стран. Об этом в среду, 24 февраля, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Высказывания, конечно, вызывают обеспокоенность насчет того, как мы будем взаимодействовать с США по существу», — отметил Полянский в ходе брифинга.
Байден, выступая на конференции, заявил о желании России ослабить союз НАТО и подорвать сотрудничество страны с Европой. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете «российской угрозы».
Политик также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.
Накануне в Белом доме заявили, что Вашингтон планирует в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Таким образом помощник Байдена по связям Джен Псаки прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой утверждается о подготовке США санкций против России из-за кибератак на американские компьютерные сети, а также ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Кроме того, в феврале Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».
12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.
Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на то, что Штаты не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.

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