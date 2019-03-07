Су-27 ВКС России был поднят для перехвата воздушной цели, приближавшейся к госгранице со стороны Балтийского моря, сообщили в Минобороны. Экипаж истребителя идентифицировал объект как американский самолёт-разведчик Boeing RC-135. Некоторое время воздушные суда шли параллельными курсами. Затем разведчик удалился от российских рубежей, а Су-27 вернулся на аэродром базирования. По словам экспертов, сопровождение иностранных бортов над нейтральными водами является обычной практикой, поскольку такие пролёты проводятся, в том числе, для оценки степени их защищённости. Как подчеркнули аналитики, важно совершенствовать средства ПВО и держать их в состоянии постоянной боеготовности.

Российский многоцелевой истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) был поднят для перехвата американского самолёта-разведчика над акваторией Балтийского моря. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27», — отмечается в сообщении.

После сближения с воздушным объектом на безопасное расстояние экипаж российского истребителя идентифицировал его как самолёт ВВС США Boeing RC-135, модификации которого применяются для радиоэлектронной разведки, сбора данных и аэрофотосъёмки.

Через некоторое время иностранный самолёт-разведчик удалился от российской государственной границы, после чего истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Оборонное ведомство также опубликовало кадры, снятые из кабины осуществлявшего перехват Су-27. На записи видно, как истребитель догоняет и некоторое время сопровождает американский самолёт.

Многоцелевой истребитель Су-27

© Евгений Биятов

Отметим, что иностранные самолёты регулярно ведут разведывательную деятельность вблизи российских границ. Так, 1 марта издание «Красная звезда» сообщало, что за одну неделю вдоль госграницы РФ было зафиксировано 18 летательных разведывательных аппаратов, и трижды истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались с аэродромов для их сопровождения.

Речь идёт не только о разведчиках ВВС США, но и о воздушных судах других стран, например, Швеции. Последний инцидент с участием военного самолёта королевства произошёл 19 февраля, когда истребитель Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границе России самолёта «Гольфстрим» ВВС Швеции.

При этом министр обороны Петер Хультквист обвинил Су-27 в сближении с «Гольфстримом» на опасное расстояние в 20 метров, а в шведском МИД назвали «неуместными и непрофессиональными» действия экипажа. Однако в российском Минобороны подчеркнули, что самолёты находились на безопасном расстоянии, необходимом для идентификации воздушного судна.

По словам военного эксперта и руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина, сопровождение иностранных самолётов над нейтральными водами является обычной практикой, регламентированной рядом официальных документов.

«Всё, что связано с воздушным движением, изложено в международных документах... Если в нейтральных водах в воздушном пространстве появляется некое судно, которое приближается к нашим границам, то наши истребители из положения боевого дежурства стартуют, чтобы сопровождать это воздушное судно на случай, если это, не дай бог, бомбардировщик, и у него есть задание нанести ядерный удар. Если это самолёт-разведчик, мы сделаем всё, чтобы развернуть его. Возможно, это военный самолёт, который терпит бедствие. Вариантов масса», — пояснил эксперт.

Вместе с тем собеседник RT отметил, что поскольку речь может идти, в том числе, о самолётах-носителях ядерного оружия, к процедуре контроля за приближающимися к госгранице воздушными объектами подходят очень аккуратно, ведь любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков констатировал, что провокации на границе (особенно в условиях сложной международной обстановки) — вещь неизбежная, вне зависимости от степени защищённости госграниц.

Boeing RC-135. Архивное фото

© U.S. Air Force / Wikipedia

«Более того, иногда это делается, чтобы оценить степень защищённости границ, поэтому важно использовать все самые современные средства для защиты наших рубежей и средства ПВО — один из ключевых факторов, который всегда должен совершенствоваться и находиться в боеготовности», — подчеркнул парламентарий.

«Никак по-другому сегодня защитить наше территориальное пространство мы не сможем», — добавил Новиков.

Он отметил, что иногда звучат фразы о якобы завышенных расходах на российскую оборону, однако они кардинально меньше расходов Соединённых Штатов на эту статью бюджета. А Вашингтон в своих официальных документах фиксирует Россию как одного из основных своих противников.

«Нам необходимо серьёзно вкладываться в развитие оборонного комплекса и помнить, что обороноспособность страны зависит от общей эффективности её экономической и социальной модели», — добавил Новиков.