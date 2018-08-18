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«В постоянном диалоге»: что обсудят Владимир Путин и Ангела Меркель на встрече в Мезенберге
18 августа 2018, 07:39 • 115 • Украина
Президент России Владимир Путин проведёт 18 августа переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во дворце Мезенберг, в 70 км от столицы ФРГ, лидеры двух стран обсудят урегулирование на Украине и в Сирии, а также сотрудничество в области энергетики. По мнению экспертов, давление США заставляет Москву и Берлин сближать позиции по ряду сложных геополитических вопросов. Накануне визита к Меркель российский лидер посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Чего ждать от турне Владимира Путина по двум германоязычным странам, выяснял RT.
Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, 18 мая 2018 года © Sergei Karpukhin / Reuters
18 августа президент России Владимир Путин нанесёт визит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель. Переговоры пройдут в 70 км от столицы ФРГ во дворце Мезенберг — резиденции германского канцлера. За день до встречи Ангела Меркель заявила журналистам, что визит российского лидера будет носить рабочий характер.
«Тем так много — от Украины до Сирии и вопроса сотрудничества в экономической сфере, — что было бы правильно находиться в постоянном диалоге, и этот диалог я хочу продолжить завтра», — цитирует Меркель Интерфакс.
Как сообщает пресс-служба Кремля, 17 августа Владимир Путин обсудил тему переговоров с Меркель, включая «ситуацию в Сирии и на Украине», с постоянными членами Совета Безопасности России. Последний раз тет-а-тет президент России и канцлер Германии общались 18 мая в ходе визита Меркель в Сочи.
Ответ на давление
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 18 августа в Мезенберге будут обсуждаться и «рестрикции» США. Накануне Госдеп анонсировал новые санкции против России из-за дела Скрипалей; кроме того, введённые Дональдом Трампом пошлины на алюминий и сталь коснулись как России, так и Германии.
О том, что «Северный поток — 2» обязательно будет в повестке переговоров лидеров России и Германии, сообщал ещё 13 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Как рассказал в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, на проведение визита российского президента в Берлин накладывает отпечаток непростая международная конъюнктура.
«Прежде всего, это беспрецедентное давление США и на Европу, и на Россию в рамках санкционной политики, постоянные угрозы американцев ввести санкции против компаний, участвующих в «Северном потоке — 2», что заставляет инвесторов нервничать и требовать политических гарантий от руководства Германии», — подчеркнул политолог.
Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят «Северный поток — 2» в том числе в контексте возможных американских санкций против немецких компаний, участвующих в проекте. Как отметили накануне визита российского лидера в разговоре с The New York Times немецкие эксперты, политика президента Трампа способствует сближению Москвы и Берлина.
Кроме того, эксперты отмечают, что традиционной темой взаимодействия России и Германии после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, является сохранение ядерной сделки с Ираном и противодействие американским санкциям, введённым в одностороннем порядке против Тегерана.
«Демонстрация силы и непредсказуемость внешней политики Вашингтона приведёт к обратному эффекту. А именно — к активизации контактов Москвы с европейскими столицами, — уверен Васильев. — И визит Президента России в Берлин, возможно, только начало реализации новой внешнеполитической стратегии Кремля на европейском направлении».
Горячие точки
По словам Камкина, то, что и российская, и германская стороны подчеркивают важность обсуждения «украинского вопроса» на грядущих переговорах в Мезенберге, связано с вероятностью обострения конфликта на Донбассе и грядущими выборами президента Украины.
«Не за горами смена лидера Украины, пока трудно предположить, чего ожидать от Тимошенко, которая с наибольшей вероятностью сменит Петра Порошенко в президентском кресле в 2019 году, — отметил эксперт. — Пойдёт ли Порошенко ва-банк, начав войну в Донбассе и смешав все карты в плане реализации Минского процесса, пока сказать тоже сложно, но антироссийская истерия будет нарастать».
Германия же демонстрирует заинтересованность в выполнении Киевом Минских соглашений, включая и его политическую часть, предусматривающую автономию для нынешних территорий ДНР и ЛНР, отмечают политологи. Так, 14 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД Украины Павел Климкин обсудили этот вопрос и перспективы миротворческой миссии на востоке страны в телефонном разговоре.
«В Европе назревает ещё одна горячая точка — Косово», — добавляет Камкин.
13 августа Меркель выступила резко против «раздела Косово» и изменения границ, после того как президент Сербии Александр Вучич высказался в пользу «разграничения» с албанцами, а косовские сепаратисты выдвинули претензии на ряд районов Сербии.
По мнению Камкина, российский и германский лидер на переговорах 18 августа могут затронуть и обстановку на Балканах.
По словам Дмитрия Пескова, во время переговоров Путина и Меркель вряд ли будет обсуждаться вопрос оказания экономической помощи Турции, столкнувшейся с санкционным давлением США. Однако, по мнению экспертов, в более широком разрезе связи в треугольнике Москва—Анкара—Берлин могут быть затронуты двумя лидерами.
«Отношения ЕС и Турции, а также крепнущее сотрудничество Москвы и Анкары может стать предметом обсуждения Меркель и Путина», — отмечает Камкин.
Однако, по словам эксперта, для Берлина гораздо важнее роль Турции в сдерживании потока беженцев из Сирии.
«Турция является одним из важных игроков в контексте урегулирования сирийского кризиса», — подчёркивает политолог.
17 августа Ангела Меркель заявила, что считает целесообразным проведение саммита по Сирии с участием лидеров России, Германии, Франции и Турции. Ранее с этой идеей выступала турецкая сторона.
Соломинка для Меркель
Евсей Васильев ожидает, что «переговоры лидеров России и Германии по Сирии будут посвящены главным образом гуманитарной составляющей».
Москва ранее анонсировала процесс возвращения в Сирию беженцев.
Ещё на переговорах с президентом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года Владимир Путин подчеркнул, что эта инициатива сможет снизить миграционное давление на страны Европы. 24 июля вопрос урегулирования сирийского кризиса с Меркель в Берлине обсудили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.
«От урегулирования сирийского конфликта напрямую зависит будущее ближневосточного региона — основного донора беженцев, а значит и миграционная ситуация в Европе, — отмечает Васильев. — Германия прямо заинтересована в скорейшем восстановлении Сирии, Ливии и Ирака. В этом интересы Берлина совпадают с интересами Москвы и Анкары».
По словам эксперта, Германия, обладающая серьёзным экономическим потенциалом, могла бы сыграть важную роль в преодолении последствий сирийского кризиса.
«Взаимопонимание в сирийском вопросе между Москвой и Берлином создаст благоприятные условия для нормализации российско-германских отношений и будет способствовать процессу восстановления мира на Ближнем Востоке», — подчёркивает Васильев.
По мнению Александра Камкина, Ангела Меркель должна быть лично заинтересована в сотрудничестве с Россией по этому вопросу.
Как подчеркнул Камкин, на фоне падения рейтинга правящей коалиции в Германии (в конце июля он опустился до 29%), немецкий канцлер попытается использовать переговоры с Владимиром Путиным для того, чтобы укрепить свои внутриполитические позиции.
«Встреча с Путиным независимо от её результата должна продемонстрировать немецким обывателям, что Меркель является универсальным политиком, способным решать проблемы как с Востоком, так и с Западом», — отмечает эксперт.
Свадебная дипломатия
По пути в Германию российский лидер намеревается заглянуть в соседнюю Австрию. Там Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. О деталях этой части поездки президента сообщается не много.
Известно, что до того, как Кнайсль в 2017 году стала министром иностранных дел Австрии по квоте Австрийской партии свободы, она не была лично знакома с российским лидером и пригласила его на свою свадьбу в июне, когда Путин находился с официальным визитом в Вене. Сама церемония бракосочетания состоится на территории винодельческого хозяйства в регионе Южная Штирия.
По информации австрийского МИД, в поездке Путина на свадьбу в Австрию не стоит искать какого-то политического контекста. Однако Камкин считает, что это выражение «креативного подхода» российского президента и даже «лёгкий политический троллинг других европейских партнёров, занимающих по отношению к России гораздо более критическую позицию, чем Австрия».
Вена традиционно выступает за сближение с Москвой, а в правительственном договоре Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы записано обязательство работать над снятием с России санкций ЕС. Весной 2018-го Австрия отказалась высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей.
По мнению Васильева, субботнее турне российского лидера свидетельствует о провале попыток изоляции нашей страны.
«Как показало время, роль России в европейской повестке дня со временем лишь возрастает — сегодня без Москвы невозможно всерьез обсуждать ни один значимый международный вопрос, будь то борьба с терроризмом или энергетика», — резюмирует эксперт.
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