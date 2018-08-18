«В постоянном диалоге»: что обсудят Владимир Путин и Ангела Меркель на встрече в Мезенберге

Президент России Владимир Путин проведёт 18 августа переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во дворце Мезенберг, в 70 км от столицы ФРГ, лидеры двух стран обсудят урегулирование на Украине и в Сирии, а также сотрудничество в области энергетики. По мнению экспертов, давление США заставляет Москву и Берлин сближать позиции по ряду сложных геополитических вопросов. Накануне визита к Меркель российский лидер посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Чего ждать от турне Владимира Путина по двум германоязычным странам, выяснял RT.

18 августа президент России Владимир Путин нанесёт визит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель. Переговоры пройдут в 70 км от столицы ФРГ во дворце Мезенберг — резиденции германского канцлера. За день до встречи Ангела Меркель заявила журналистам, что визит российского лидера будет носить рабочий характер.

«Тем так много — от Украины до Сирии и вопроса сотрудничества в экономической сфере, — что было бы правильно находиться в постоянном диалоге, и этот диалог я хочу продолжить завтра», — цитирует Меркель Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 17 августа Владимир Путин обсудил тему переговоров с Меркель, включая «ситуацию в Сирии и на Украине», с постоянными членами Совета Безопасности России. Последний раз тет-а-тет президент России и канцлер Германии общались 18 мая в ходе визита Меркель в Сочи.

Ответ на давление

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 18 августа в Мезенберге будут обсуждаться и «рестрикции» США. Накануне Госдеп анонсировал новые санкции против России из-за дела Скрипалей; кроме того, введённые Дональдом Трампом пошлины на алюминий и сталь коснулись как России, так и Германии.

«На фоне проблем внутри Евросоюза и непростой внутриполитической ситуации в Германии Берлин демонстрирует явную заинтересованность в диалоге с Москвой, — отметил в интервью RT заместитель генерального директора бюро «Стратегические коммуникации» Евсей Васильев. — Безусловно, одной из самых важных тем переговоров станет реализация проекта «Северный поток — 2» и связанное с этим открытое давление на Германию со стороны США».

О том, что «Северный поток — 2» обязательно будет в повестке переговоров лидеров России и Германии, сообщал ещё 13 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Резиденция канцлера Германии в Мезенберге

Reuters

© Fabrizio Bensch

Как рассказал в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, на проведение визита российского президента в Берлин накладывает отпечаток непростая международная конъюнктура.

«Прежде всего, это беспрецедентное давление США и на Европу, и на Россию в рамках санкционной политики, постоянные угрозы американцев ввести санкции против компаний, участвующих в «Северном потоке — 2», что заставляет инвесторов нервничать и требовать политических гарантий от руководства Германии», — подчеркнул политолог.

Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят «Северный поток — 2» в том числе в контексте возможных американских санкций против немецких компаний, участвующих в проекте. Как отметили накануне визита российского лидера в разговоре с The New York Times немецкие эксперты, политика президента Трампа способствует сближению Москвы и Берлина.

Кроме того, эксперты отмечают, что традиционной темой взаимодействия России и Германии после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года, является сохранение ядерной сделки с Ираном и противодействие американским санкциям, введённым в одностороннем порядке против Тегерана.

«Демонстрация силы и непредсказуемость внешней политики Вашингтона приведёт к обратному эффекту. А именно — к активизации контактов Москвы с европейскими столицами, — уверен Васильев. — И визит Президента России в Берлин, возможно, только начало реализации новой внешнеполитической стратегии Кремля на европейском направлении».

Горячие точки

По словам Камкина, то, что и российская, и германская стороны подчеркивают важность обсуждения «украинского вопроса» на грядущих переговорах в Мезенберге, связано с вероятностью обострения конфликта на Донбассе и грядущими выборами президента Украины.

«Не за горами смена лидера Украины, пока трудно предположить, чего ожидать от Тимошенко, которая с наибольшей вероятностью сменит Петра Порошенко в президентском кресле в 2019 году, — отметил эксперт. — Пойдёт ли Порошенко ва-банк, начав войну в Донбассе и смешав все карты в плане реализации Минского процесса, пока сказать тоже сложно, но антироссийская истерия будет нарастать».

Солдаты ВСУ в Луганской области

© Valentyn Ogirenko / Reuters

Германия же демонстрирует заинтересованность в выполнении Киевом Минских соглашений, включая и его политическую часть, предусматривающую автономию для нынешних территорий ДНР и ЛНР, отмечают политологи. Так, 14 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД Украины Павел Климкин обсудили этот вопрос и перспективы миротворческой миссии на востоке страны в телефонном разговоре.

«Германия продолжит выступать за урегулирование украинского конфликта. Нам необходимо устойчивое перемирие и прогресс в политическом процессе», — заявил 14 августа германский МИД.

«В Европе назревает ещё одна горячая точка — Косово», — добавляет Камкин.

13 августа Меркель выступила резко против «раздела Косово» и изменения границ, после того как президент Сербии Александр Вучич высказался в пользу «разграничения» с албанцами, а косовские сепаратисты выдвинули претензии на ряд районов Сербии.

По мнению Камкина, российский и германский лидер на переговорах 18 августа могут затронуть и обстановку на Балканах.

По словам Дмитрия Пескова, во время переговоров Путина и Меркель вряд ли будет обсуждаться вопрос оказания экономической помощи Турции, столкнувшейся с санкционным давлением США. Однако, по мнению экспертов, в более широком разрезе связи в треугольнике Москва—Анкара—Берлин могут быть затронуты двумя лидерами.

«Отношения ЕС и Турции, а также крепнущее сотрудничество Москвы и Анкары может стать предметом обсуждения Меркель и Путина», — отмечает Камкин.

Однако, по словам эксперта, для Берлина гораздо важнее роль Турции в сдерживании потока беженцев из Сирии.

«Турция является одним из важных игроков в контексте урегулирования сирийского кризиса», — подчёркивает политолог.

17 августа Ангела Меркель заявила, что считает целесообразным проведение саммита по Сирии с участием лидеров России, Германии, Франции и Турции. Ранее с этой идеей выступала турецкая сторона.

Соломинка для Меркель

Евсей Васильев ожидает, что «переговоры лидеров России и Германии по Сирии будут посвящены главным образом гуманитарной составляющей».

Москва ранее анонсировала процесс возвращения в Сирию беженцев.

Ещё на переговорах с президентом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года Владимир Путин подчеркнул, что эта инициатива сможет снизить миграционное давление на страны Европы. 24 июля вопрос урегулирования сирийского кризиса с Меркель в Берлине обсудили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

«От урегулирования сирийского конфликта напрямую зависит будущее ближневосточного региона — основного донора беженцев, а значит и миграционная ситуация в Европе, — отмечает Васильев. — Германия прямо заинтересована в скорейшем восстановлении Сирии, Ливии и Ирака. В этом интересы Берлина совпадают с интересами Москвы и Анкары».

По словам эксперта, Германия, обладающая серьёзным экономическим потенциалом, могла бы сыграть важную роль в преодолении последствий сирийского кризиса.

«Взаимопонимание в сирийском вопросе между Москвой и Берлином создаст благоприятные условия для нормализации российско-германских отношений и будет способствовать процессу восстановления мира на Ближнем Востоке», — подчёркивает Васильев.

По мнению Александра Камкина, Ангела Меркель должна быть лично заинтересована в сотрудничестве с Россией по этому вопросу.

«Именно миграционный кризис 2015 года послужил последней каплей, способствовавшей падению популярности германского канцлера, и попытки возвращения беженцев в Сирию, которые анонсированы российским руководством, являются спасительной соломинкой для Меркель», — утверждает политолог.

Как подчеркнул Камкин, на фоне падения рейтинга правящей коалиции в Германии (в конце июля он опустился до 29%), немецкий канцлер попытается использовать переговоры с Владимиром Путиным для того, чтобы укрепить свои внутриполитические позиции.

«Встреча с Путиным независимо от её результата должна продемонстрировать немецким обывателям, что Меркель является универсальным политиком, способным решать проблемы как с Востоком, так и с Западом», — отмечает эксперт.

Свадебная дипломатия

По пути в Германию российский лидер намеревается заглянуть в соседнюю Австрию. Там Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. О деталях этой части поездки президента сообщается не много.

Известно, что до того, как Кнайсль в 2017 году стала министром иностранных дел Австрии по квоте Австрийской партии свободы, она не была лично знакома с российским лидером и пригласила его на свою свадьбу в июне, когда Путин находился с официальным визитом в Вене. Сама церемония бракосочетания состоится на территории винодельческого хозяйства в регионе Южная Штирия.

Владимир Путин и Карин Кнайсль

globallookpress.com

© Starpix/ZUMAPRESS.com

По информации австрийского МИД, в поездке Путина на свадьбу в Австрию не стоит искать какого-то политического контекста. Однако Камкин считает, что это выражение «креативного подхода» российского президента и даже «лёгкий политический троллинг других европейских партнёров, занимающих по отношению к России гораздо более критическую позицию, чем Австрия».

Вена традиционно выступает за сближение с Москвой, а в правительственном договоре Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы записано обязательство работать над снятием с России санкций ЕС. Весной 2018-го Австрия отказалась высылать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипалей.

«Владимир Путин в качестве гостя на свадьбе Карин Кнайсль — нестандартный политический ход, который свидетельствует о доверительных отношениях России и Австрии», — отмечает Камкин.

По мнению Васильева, субботнее турне российского лидера свидетельствует о провале попыток изоляции нашей страны.

«Как показало время, роль России в европейской повестке дня со временем лишь возрастает — сегодня без Москвы невозможно всерьез обсуждать ни один значимый международный вопрос, будь то борьба с терроризмом или энергетика», — резюмирует эксперт.