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В постели, на троне, на земле и на море. Две Екатерины Великие

27 октября 2019, 12:24  •  221 • Аналитика
© Россия 1 / HBO
Так случайно получилось, что две телепремьеры стартовали в один день — минувший понедельник, и у нас теперь две Екатерины, обе Великие. Наша и англо-американская. И они получились весьма разными. Наша — императрица. Их — женщина с богатой личной жизнью.
Нашу играет Марина Александрова. И вот как анонсировали этот сериал (называется "Екатерина. Самозванцы", телеканал "Россия 1"): "Судьба государства зависела от одной-единственной женщины… Тревожная ситуация для империи — возвыситься ей или погибнуть… Авантюры, войны, заговоры, интриги — но и любовь".
А в мини-сериале "Екатерина Великая" (США — Великобритания) главная звезда — тоже великая Хелен Миррен (она же Елена Миронова, имеющая в том числе и русские корни). Кому же еще играть женщину на троне? Она уже это сделала с британками — Елизаветой Тюдор и нынешней, правящей Елизаветой II, и еще как сделала!
Миррен не обязательно даже появляться в кадре — достаточно услышать, например, по радио, что она делает своим голосом.
Но из одного интервью выясняется, что для нее история российской императрицы — феминистский сюжет. И речь в мини-сериале прежде всего о личной жизни женщины, которой за 60 (Екатерина, напомним, умерла в 67 лет). Хелен Миррен сейчас 74, так что возраст сравним.
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Репродукция картины Федора Рокотова "Портрет Екатерины II". Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Балабанов
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Репродукция картины "Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке" художника В. Л. Боровиковского, 1794 год. Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / РИА Новости
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Копия с картины датского художника Виргилиуса Эриксена "Портрет Екатерины II верхом". Она изображена в мундире офицера лейб-гвардии Семеновского полка. Государственный Эрмитаж
© РИА Новости / Павел Балабанов
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Репродукция картины Федора Рокотова "Портрет Екатерины II". Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Балабанов
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Репродукция картины "Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке" художника В. Л. Боровиковского, 1794 год. Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / РИА Новости
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Копия с картины датского художника Виргилиуса Эриксена "Портрет Екатерины II верхом". Она изображена в мундире офицера лейб-гвардии Семеновского полка. Государственный Эрмитаж
© РИА Новости / Павел Балабанов
Дословно актриса описывает ситуацию так: "Это просто женоненавистничество — изображать Екатерину сексуальной хищницей. Вы посмотрите, что творил Людовик XIV или Генрих VIII, и это было абсолютно приемлемо. У Екатерины, видимо, за жизнь было четыре или пять романов, для современной женщины это норма".
Или так: посмотрите, как раньше телевидение изображало секс у старших поколений. "Если вы это видели, то тут было что-то странное, неприятное или вызывающее смех…" Но сейчас, добавляет она, на телевидении это уже никакое не табу — видеть, что у пожилых женщин может быть здоровая сексуальная жизнь.
© HBO
Сериал HBO "Екатерина Великая"
По мнению Дамы Хелен Миррен, отношение к сексу в XVIII столетии было во многих смыслах более свободным, чем сейчас.
И получается вот что: наш Николай Карамзин (современник Екатерины II) поразил в свое время публику открытием того, что "и крестьянки любить умеют". Сегодня создатели сериала рассказывают нам, что женщина и за шестьдесят любить умеет, и имеет все соответствующие радости, включая физические, стоит только захотеть.
В общем, получается, что Екатерина Великая — это прежде всего свободная женщина, которая обожала развлечения типа маскарадов и очень любила Григория Потемкина (об этом, похоже, основная часть фильма). И уже в последнюю очередь — что императрица была "очень серьезным лидером" и самой долго правящей женщиной в российской истории, страна же в результате "стала одной из великих держав Европы".
© Фото : HBO 2019
Хелен Миррен в сериале "Екатерина Великая"
Эта политика в "их" сериале — для фона. И даже не мечтайте о том, чтобы тут пахло исторической правдой: просто набор клипов о нравах варварской страны, с примитивнейшим текстом. Тут начинают с того, что гвардейцы кланяются вместо того, чтобы отдавать честь; продолжают публичным тостом еще безвестного лейтенанта Григория Потемкина за отмену крепостного права в империи. И заканчивают тем, что актеры, которым за 60 и 70, играют 30-летних исторических персонажей, зачем — смотри выше: это ведь о личной жизни в продвинутом возрасте, прочее — шелуха. В общем, сериал одной роли и одной актрисы.
Давайте посмотрим, что общего и разного у двух Екатерин — их и нашей. Хелен Миррен не всегда играет свита, ей не нужен блеск драгоценной диадемы, чтобы быть значительной, удивительной женщиной. Миррен и так знает, как это сделать. И знает давно.
У нас императрица за последние годы возникала на экране несколько раз в разных версиях. Но сюжет у нас практически везде один и тот же — "Золушка становится топ-менеджером", то есть, в общем-то, "Москва слезам не верит".
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Актриса Юлия Снигирь на съемках сериала "Екатерина Великая" (Россия)
© РИА Новости / Илья Григорьев
«Она получала информацию через постель»
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Марина Александрова в сериале "Екатерина. Самозванцы" (Россия)
© Россия 1
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Актриса Юлия Снигирь на съемках сериала "Екатерина Великая" (Россия)
© РИА Новости / Илья Григорьев
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Марина Александрова в сериале "Екатерина. Самозванцы" (Россия)
© Россия 1
В российской "Екатерине" девушка — не из народа, конечно (Золушка тоже была не из бедной семьи), но принцесса — попадает в говорящую на другом языке империю с громадными масштабами всего, в том числе и проблем. И так получается, что от ее слова зависит очень многое.
Конечно, без хорошего мужчины под боком тут долго не протянешь, но он — только поддержка. А вот решения типа того, что делать сразу с двумя самозванцами и одной большой войной, в итоге принимать ей самой.
Ее величие — когда под Андреевским флагом по всему Средиземному морю идут корабли или когда в эпизодах мелькает человек по фамилии Суворов, еще совсем не генералиссимус… И такое стоит любых жертв и мучений одинокой женщины на самом верху.
© Россия 1
Сериал "Екатерина. Самозванцы"
Но это знаем мы, а не англичане и прочие. У тех свой интерес к зарубежным сюжетам. Не надо ожидать от каких-либо иностранцев, даже от Миррен с ее русским происхождением, повышенного интереса к взлетам великой империи. Это наш восторженный трепет: видеть или угадывать, как оно было — то, чем сегодня гордимся. И в таких ситуациях в наших фильмах есть масса не то чтобы недосказанности, а моментов, когда незачем что-то говорить. Мы просто знаем, о чем тут речь. А никто другой этого не обязан знать и чувствовать.
Более того, надо радоваться, что в той, другой "Екатерине" не очень увлекаются смыслом российской истории, а просто показывают нам замечательную женщину, сыгранную не менее замечательной актрисой. Тем интереснее будет сравнить двух императриц в обоих сериалах.

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