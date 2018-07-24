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В посольстве Украины сообщили о планах Вашингтона выделить Киеву $250 млн
24 июля 2018, 22:39 • 46 • Украина
Конгресс США планирует выделить $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году.
@ukr.embassy.usa Facebook
Об этом сообщило посольство Украины в Соединённых Штатах на странице в Facebook.
«Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в объёме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений», — говорится в сообщении.
В середине июня посольство Украины в США заявило, что американский конгресс планирует увеличить финансовую помощь Киеву на $70 млн через Госдеп и Пентагон.
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