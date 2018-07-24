В посольстве Украины сообщили о планах Вашингтона выделить Киеву $250 млн

Конгресс США планирует выделить $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году.

Об этом сообщило посольство Украины в Соединённых Штатах на странице в Facebook.

«Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в объёме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений», — говорится в сообщении.

В середине июня посольство Украины в США заявило, что американский конгресс планирует увеличить финансовую помощь Киеву на $70 млн через Госдеп и Пентагон.