В посольстве США заявили об улучшении ситуации с коррупцией на Украине

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отметил улучшение ситуации с коррупцией на Украине.

«Посмотрите на рейтинги уровня коррупции в странах мира и вы выясните, что Украина — в середине списка и она медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается», — цитирует Тейлора «Европейская правда».

По его словам, американцам необходимо объяснить, что Украина — «растущая демократия и растущая экономика», чтобы инвесторы поверили в неё, предстоящее проведение приватизации в стране станет своеобразным тестом.

Также Тейлор добавил, что критиковать новую украинскую власть за «турборежим» в плане скорости реформ неправильно.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский добился успехов в борьбе с коррупцией на Украине, но эта проблема ещё не решена.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон не предоставил Киеву менее $10 млн из общего объёма военной помощи, выделение которой ранее было одобрено.

Он отметил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли там борьба с коррупцией.