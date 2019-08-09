В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.

Как отметил дипломат, правительство Украины «настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну», передаёт УНИАН.

«И я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг — позвонить Путину и другим руководителям стран «нормандской четвёрки», для того чтобы требовать ещё одной встречи», — сказал он.

По его словам, подобные шаги президента Владимира Зеленского позволили Украине продемонстрировать моральное превосходство своей позиции в войне в Донбассе.

7 августа Зеленский сообщил, что провёл телефонный разговор с Путиным, во время которого обсудил ситуацию в Донбассе.

Как отмечали в Кремле, в ходе обсуждения темы была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

Позднее Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном встречу в нормандском формате.

9 августа президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Зеленскому удастся договориться с Путиным относительно ситуации в Донбассе.

Подробнее — в материале RT.