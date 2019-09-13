|
В посольстве США на Украине оценили общение Зеленского и Путина
13 сентября 2019, 08:39 • 135 • Украина
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прокомментировал общение украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости © Алексей Никольский
Как сообщает УНИАН, Тейлор отметил, что глава России активнее общается с Зеленским, чем с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.
«Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского. Не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко. И я считаю, что это хорошее дело, что президент Украины и президент России говорят между собой, и есть определённый прогресс», — сказал он.
Вместе с этим Тейлор добавил, что, по его мнению, подобный диалог создаёт «потенциал для хороших вещей».
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
Кроме того, стороны обсудили важность подготовительной работы для организации встречи в нормандском формате.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2019, 08:39
|
11 сентября 2019, 04:54
|
07 сентября 2019, 00:09
|
11 сентября 2019, 11:24
|
09 сентября 2019, 23:39
|
07 сентября 2019, 00:09
|
08 сентября 2019, 02:09