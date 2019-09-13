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В посольстве США использовали звонки Путину, чтобы задеть Порошенко
13 сентября 2019, 12:09 • 73 • В мире
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, комментируя диалог между президентами России и Украины, задел экс-лидера Незалежной Петра Порошенко. При этом американский дипломат использовал сделанные Владимиром Зеленским три звонка Владимиру Путину. "Не думаю, что он (Путин) ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко", - тонко поддел Тейлор.
По мнению представителя посольства США на Украине, между Москвой и Киевом "есть определенный прогресс". Так временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отреагировал на недавние телефонные переговоры двух президентов - России и Украины.
При этом американский дипломат, не стесняясь, во время встречи с журналистами задел своим высказыванием экс-президента Незалежной Петра Порошенко, напомнив, что Владимир Путин ответил на три звонка Владимира Зеленского.
"Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко", - заметил Тейлор.
Он также прокомментировал итоги обмена между Москвой и Киевом. Но всю заслугу отдал президенту Украины, отметив, что "Зеленский достиг великой победы благодаря возвращению тех пленников".
Сам американский дипломат полагает, что у России и Украины "есть потенциал для хороших вещей", которые, по его мнению, появятся "в результате диалога, диалога между Зеленским и Путиным".
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