В посольстве США использовали звонки Путину, чтобы задеть Порошенко

По мнению представителя посольства США на Украине, между Москвой и Киевом "есть определенный прогресс". Так временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отреагировал на недавние телефонные переговоры двух президентов - России и Украины.

При этом американский дипломат, не стесняясь, во время встречи с журналистами задел своим высказыванием экс-президента Незалежной Петра Порошенко, напомнив, что Владимир Путин ответил на три звонка Владимира Зеленского.

"Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко", - заметил Тейлор.

Он также прокомментировал итоги обмена между Москвой и Киевом. Но всю заслугу отдал президенту Украины, отметив, что "Зеленский достиг великой победы благодаря возвращению тех пленников".

Сам американский дипломат полагает, что у России и Украины "есть потенциал для хороших вещей", которые, по его мнению, появятся "в результате диалога, диалога между Зеленским и Путиным".