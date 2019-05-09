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В посольстве России прокомментировали слова главы МВД Эстонии о территориальном споре с РФ
09 мая 2019, 19:09 • 112 • Политика
ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Заявление главы МВД Эстонии Марта Хельме о том, что Россия якобы не вернула этой республике 5,2% территории, не отражает официальную позицию этой страны и является личным мнением. Такое заявление сделали в четверг в посольстве РФ в Эстонии, отвечая на вопрос ТАСС.
"Некоторые эстонские политики регулярно затрагивают вопрос о территориальных претензиях к России, "компенсации за советскую оккупацию" и т.д., - заявили в диппредставительстве. - Однако в контактах с российской стороной руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением их авторов. Полагаем, что такой же подход применим и к сегодняшним высказываниям министра внутренних дел Эстонии."
Ранее в четверг глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE, КНП) Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. Хельме, который замещает премьер-министра Юри Ратаса во время его отсутствия в стране, добавил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права.
Позиция Москвы
Как пояснил ранее ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Хельме, включают Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.
Линия эстонско-российской границы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского мирного договора. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.
Переговоры возобновились в конце 2012 года. В феврале 2014 года договор подписали главы МИД Эстонии и РФ, после чего он должен быть ратифицирован парламентами обеих стран. Представители КНП неоднократно выступали против ратификации договора в его нынешнем виде, утверждая, что граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.
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