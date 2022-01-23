В посольстве России ответили МИД Британии: "Прям анекдот"

Посольство России в Великобритании ответило на заявления британских властей о Москве и Киеве.

Политики и дипломаты Великобритании делают громогласные заявления о "вторжении" России на Украину и грозят Москве санкциями. В посольстве России ответили МИД Британии, призвав к сдержанности.

Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации,

- указано в сообщении дипмиссии.

Также в посольстве уточнили, что заявление Британии о намерении Москвы привести к власти в Киеве лояльного к России лидера - это анекдот. К слову, Лондон посчитал, что таковым лидером может быть экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Он (Мураев. - Прим. ред.) в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности,

- напомнили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Великобритания может ввести санкции против России в случае "вторжения" на Украину. Собственно, на этом вся поддержка Киеву заканчивается.