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В посольстве России ответили МИД Британии: "Прям анекдот"

23 января 2022, 17:05  •  114 • Политика
Посольство России в Великобритании ответило на заявления британских властей о Москве и Киеве.
Политики и дипломаты Великобритании делают громогласные заявления о "вторжении" России на Украину и грозят Москве санкциями. В посольстве России ответили МИД Британии, призвав к сдержанности.
Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации,
- указано в сообщении дипмиссии.
Также в посольстве уточнили, что заявление Британии о намерении Москвы привести к власти в Киеве лояльного к России лидера - это анекдот. К слову, Лондон посчитал, что таковым лидером может быть экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Он (Мураев. - Прим. ред.) в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности,
- напомнили в посольстве.
Ранее сообщалось, что Великобритания может ввести санкции против России в случае "вторжения" на Украину. Собственно, на этом вся поддержка Киеву заканчивается.

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