В посольстве России назвали необоснованным отказ США в депортации Ярошенко

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Отказ властей США в передаче осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко на родину не содержит никаких обоснований и является игнорированием гуманитарной составляющей вопроса - ухудшающегося состояния здоровья россиянина. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы посольства РФ в США.

"Получили очередной отказ властей США в переводе Ярошенко в Россию по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Ничего, кроме возмущения, это вызывать не может. Ответ американцев больше похож на отписку. Никаких обоснований причин отклонения российского запроса, кроме формальных заявлений, что деяния нашего соотечественника являются "тяжкими", представлено не было. Фактически проигнорирована гуманитарная составляющая вопроса - ухудшающееся состояние его здоровья. В расчет не принят и уже отбытый Константином срок заключения", - подчеркнули дипломаты.

"Вашингтон, несмотря на наши неоднократные обращения и призывы, по-прежнему проявляет негуманное отношение и жестокость по отношению к россиянину. Намерены добиваться справедливости и возвращения Ярошенко на родину. Задействуем для этого весь имеющийся международно-правовой инструментарий, будем привлекать внимание к данной ситуации международных правозащитных организаций. Продолжим оказывать нашему соотечественнику необходимую моральную поддержку, консульское и правовое содействие", - отмечает дипмиссия.

Ранее Минюст России подтвердил получение из США отказа в передаче Ярошенко на родину, новое обращение можно будет подать не ранее октября 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.