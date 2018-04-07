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В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию встречи посла с главой МИД

07 апреля 2018, 15:54  •  74 • Политика

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. В посольстве РФ в Великобритании рассчитывают на организацию скорой встречи посла Александра Яковенко с главой британского МИД Борисом Джонсоном.

Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь российского дипломатического представительства, отвечая на вопрос журналистов о текущем взаимодействии с МИД Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери.

"К сожалению, не можем дать удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества посольства с Форин оффисом. Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту. Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", - сказал пресс-секретарь.

На пресс-конференции 5 апреля Яковенко призвал британские власти обеспечить присутствие международных экспертов при выяснении обстоятельств инцидента в Солсбери, во время которого, по версии Лондона, был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Посол тогда заявил, что Москва стремится к тому, чтобы расследование этого инцидента было прозрачным, и чтобы в нем участвовали представители не только стран НАТО и ЕС, но и России, Индии, Китая, стран Латинской Америки и Африки. Яковенко обратил внимание на то, что Лондон пока так и не раскрыл информацию о проводимом расследовании.

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