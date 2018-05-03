В посольстве РФ в США возмущены молчанием Вашингтона о трагедии в одесском Доме профсоюзов

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ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Посольство России в США в среду выразило возмущение тем, что американская администрация обходит молчанием трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, а также "заморозку" их расследования Киевом. Об этом говорится в распространенном комментарии дипмиссии.

"Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую "заморозку" их расследования Киевом молчаливым согласием, - сообщается в документе. - Это подтверждается тем, что осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям на Украине не нашлось места в недавнем докладе Госдепа о ситуации с правами человека в мире".

В посольстве также указывают на то, что "такое положение не может восприниматься иначе как свидетельство нежелания Вашингтона объективно взглянуть на правочеловеческую ситуацию на Украине и, воспользовавшись своим влиянием на киевские власти, принудить их к ее исправлению". "Вызывает глубокую озабоченность, что США, провозглашающие себя чуть ли не "мерилом" нетерпимости к нарушениям прав человека, в угоду политической конъюнктуре лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов", - констатируют в дипмиссии.

Российские дипломаты также подчеркивают, что "пассивность киевских властей в расследовании данной трагедии только способствует росту радикальных настроений на Украине". "Безнаказанность дает националистам ощущение вседозволенности. Их бесчинства не прекращаются. Множатся случаи осквернения памятников истории, посвященных героической борьбе украинцев и всего советского народа с фашизмом", - говорится в комментарии.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его, однако украинские следователи утверждают, что пожар устроили находившиеся внутри здания люди. Тогда погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".