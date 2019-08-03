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В посольстве РФ в США назвали санкции по "делу Скрипалей" пренебрежением законностью
03 августа 2019, 06:09 • 73 • Политика
ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Второй пакет американских санкций в отношении Москвы по "делу Скрипалей показал пренебрежительное отношение Вашингтона к принципу презумпции невиновности. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении для СМИ посольства РФ в столице США.
"Приняв решение задействовать против нашей страны свой закон "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение", США в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений. Не говоря уже о соблюдении элементарных норм цивилизованного общения", - говорится в документе.
Дипломаты напомнили, что Москве так и не были представлены свидетельства "причастности к произошедшему в Солсбери, а британская сторона до сих пор отказывается от сотрудничества с Россией в расследовании инцидента". "Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра, которому дано право назначать виновных и применять к ним репрессалии. Цель такой политики видна невооруженным взглядом - наказать тех, кто отказывается подчиниться диктату Вашингтона и отстаивает собственные национальные интересы", - отметили в диппредставительстве.
В документе подчеркивается, что Россия "не будет каяться и брать на себя несуществующую вину по так называемому делу Скрипалей".
Бревно в своем глазу
Как напомнили в посольстве, Россия еще в позапрошлом году полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что было официально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. "Американцы же так и не выполнили свои обязательства по его уничтожению и постоянно переносят завершение этого процесса. Так что было бы логично, если бы США применили свое законодательство к самим себе", - предложили российские дипломаты.
Они предупредили, что попытки запугать Россию рестрикциями "тщетны и не принесут дивидендов". "Предыдущие санкционные раунды не достигли целей, ради которых они вводились", - отмечается в сообщении.
В диппредставительстве заявили, что Москва не собирается "изменять традиции проводить независимую внешнюю политику". "Мы продолжим защищать многополярное демократичное мироустройство, основанное на международном праве и принципах Устава ООН", - подчеркнули в посольстве.
"Санкционные игры идут в ущерб жизненным интересам самих США. Призываем Вашингтон одуматься и поставить на тормоза безрассудные действия по разрушению российско-американских отношений", - заключили российские дипломаты.
1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.
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