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В посольстве РФ прокомментировали обвинения США в кибератаках против Грузии

22 февраля 2020, 09:24  •  108 • Политика

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. США отказываются от предметных дискуссий с Россией по информационной безопасности, при этом обвиняют в якобы кибератаках против Грузии, тем самым опускаясь до методов бульварной прессы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Facebook комментарии российского посольства в Вашингтоне.

"Разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019 года, - отметили в диппредставительстве. - Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов. Главное для них - запустить сенсацию".

"Прискорбно, что в США все реже вспоминают о том, что есть нормы международного права, в соответствии с которыми обвинения в адрес суверенных государств необходимо сопровождать доказательствами", - констатировали в посольстве. В США, да и на Западе в целом, сегодня "предпочитают использовать некий "порядок, основанный на правилах", когда спекуляции, поддержанные достаточным количеством "союзников и партнеров", преподносятся как "истина в последней инстанции".

"Россия готова к экспертному диалогу по всем актуальным вопросам международной повестки дня. Обеспечение информационной безопасности - в их числе, - отмечается в комментарии. - К сожалению, коллеги на предметные дискуссии не идут, подменяя профессиональную дипломатию "мегафонной".

В четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди выступил с утверждением, что за широкомасштабной кибератакой, совершенной в октябре прошлого года на правительственные и коммерческие сайты страны, якобы стояло ГУ Генштаба ВС РФ. По его словам, на это указывают итоги расследования, проведенного грузинской стороной, а также информация, полученная Тбилиси от международных партнеров. Позицию Тбилиси также поддержал ряд западных стран. Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Майкла Помпео, предложат помощь Грузии по расширению ее возможности защищаться от приписываемых России кибератак.

Позже в четверг МИД РФ отверг эти обвинения, заявив, что они являются вбросом, бездоказательность и политическая мотивированность которого очевидна. В комментарии МИД подчеркивается, что США, Великобритания, Грузия и ряд других стран выдвинули обвинения с очевидной синхронностью, а также выразили сожаления, что Грузия продолжает сохранять линию на демонизацию России и не извлекает уроки из прошлогоднего кризиса.

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