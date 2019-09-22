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В посольстве РФ оценили планы пострадавшего в Эймсбери британца подать в суд на Россию

22 сентября 2019, 21:39  •  126 • Политика

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании разделяет стремление британца Чарльза Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, летом 2018 года подвергся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Эймсбери, установить точную картину произошедшего с ним, но указывает на то, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель российского диппредставительства в ответ на просьбу прокомментировать заметку в газете Daily Mirror.

Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн). Британец и его спутница Дон Стерджес 30 июня прошлого года были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, однако после этого госпитализировали еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что смерть Стерджес наступила вследствие контакта с тем же веществом, от которого ранее в результате инцидента в Солсбери пострадали Сергей и Юлия Скрипали.

"Со своей стороны полностью разделяем стремление Роули установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стерджес. Чарли стремится к ясности вокруг "вопросов без ответа", а ведь именно так называется регулярно обновляемый доклад посольства с нашими вопросами к британским властям", - сказал российский дипломат. "Среди них и те, которые непосредственно касаются отравления Роули: где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервно-паралитическим веществом; где этот флакон находился с марта по июнь; имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери, а если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде", - пояснил он.

"Несложно увидеть, что ответы на эти вопросы должны дать отнюдь не российские, а британские власти. До сих пор российской стороне не удалось добиться от Лондона адекватных ответов, а британские парламентарии и журналисты даже не пытаются их требовать. В этих условиях обращение в суд со стороны Роули было бы весьма логично. Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права, в первую очередь закрепленное в Европейской конвенции о правах человека право на справедливое судебное разбирательство", - отметил российский дипломат.

Говоря про высказанные намерения обратиться в суд, представитель посольства сказал: "Насколько мы понимаем, речь идет о самых предварительных планах Роули. Иск конкретно к правительству России рассматривается его адвокатом лишь как "один из вариантов".

Вместе с тем дипломат обратил внимание на неподсудность России в этом случае. "Что касается гипотетического иска к России, то напомним, что в силу принципа суверенного равенства государство Россия неподсудно судам государства Великобритания, и наоборот. Российская же правоохранительная и судебная система с самого начала была готова выполнить свои обязанности в контексте отравления в Солсбери двух граждан нашей страны, но натолкнулась на упрямый отказ британских коллег от какого-либо сотрудничества" - сказал он.

Об отравлении

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома в Солсбери. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к данному инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

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