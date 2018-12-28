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В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
28 декабря 2018, 05:54 • 16 • В мире
Посольство России в Финляндии сообщило СМИ, какие обвинения выдвинуты задержанной гражданке России.
СМИ стало известно, что 17 декабря сотрудник российского консульства посетил задержанную гражданку России в тюрьме финского города Вантаа. Мира Тэрада сообщила, что американская сторона обвиняет её в распространении наркотиков и отмывании денег, в период, когда она проживала в США. Это 2013-2016 года. Стоит отметить, что она не признаёт не один пункт обвинения.
Хельсинки в соответствии с соглашениями о взаимной выдаче преступников потребовали у Штатов доказательства обвинений.
Они должны быть предоставлены до 29 января 2019 года, и после того, как Министерство юстиции Финляндии изучит их, будет принято решение о депортации девушки в США. Кроме этого, Мира Тэрада получила возможность воспользоваться бесплатным адвокатом.
Ранее были получены сообщения, что девушку из России арестовали в Финляндии по запросу США. Её задержание произошло прямо в аэропорту Хельсинки.
Информацию предоставила "Комсомольская правда".
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