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В посольстве на Украине подтвердили сообщения о смерти россиянина в тюрьме
19 декабря 2018, 13:24 • 150 • Украина
В посольстве России на Украине подтвердили гибель гражданина страны в тюрьме во Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмисии.
© Владимир Песня РИА Новости
«Да, получали сообщения (о гибели россиянина. — RT). В данный момент ведутся следственные мероприятия», — рассказали дипломаты.
В настоящее время вопросом также занимаются представители российского генерального консульства во Львове.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Дрогобич.
При этом агентство уточняет, что представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщила, что российский доброволец Валерий Иванов скончался во львовской тюрьме от побоев охраны.
По её словам, фамилия мужчины была указана в списках на обмен, но впоследствии украинская сторона исключила её из документов.
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