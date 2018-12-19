В посольстве на Украине подтвердили сообщения о смерти россиянина в тюрьме

В посольстве России на Украине подтвердили гибель гражданина страны в тюрьме во Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмисии.

«Да, получали сообщения (о гибели россиянина. — RT). В данный момент ведутся следственные мероприятия», — рассказали дипломаты.

В настоящее время вопросом также занимаются представители российского генерального консульства во Львове.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Дрогобич.

При этом агентство уточняет, что представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщила, что российский доброволец Валерий Иванов скончался во львовской тюрьме от побоев охраны.

По её словам, фамилия мужчины была указана в списках на обмен, но впоследствии украинская сторона исключила её из документов.