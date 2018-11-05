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В посольстве Британии на Украине прокомментировали смерть Гандзюк

05 ноября 2018, 13:09  •  68 • Украина
Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф призвала наказать виновных в убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«Ужасно огорчена услышать, что Екатерина Гандзюк умерла. Она с мужеством и достоинством сражалась со своими ужасающими травмами. Важно, чтобы лица, ответственные за это страшное нападение, были привлечены к ответственности», — написала Гоф на своей странице в Twitter.

Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу о нападении на Гандзюк собрана вся доказательная база.

Нападение на Гандзюк произошло вечером 31 октября. 4 ноября она скончалась в больнице. 

Американское посольство призвало наказать исполнителей и заказчиков убийства Гандзюк.

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