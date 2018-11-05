В посольстве Британии на Украине прокомментировали смерть Гандзюк

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф призвала наказать виновных в убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

«Ужасно огорчена услышать, что Екатерина Гандзюк умерла. Она с мужеством и достоинством сражалась со своими ужасающими травмами. Важно, чтобы лица, ответственные за это страшное нападение, были привлечены к ответственности», — написала Гоф на своей странице в Twitter.

Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу о нападении на Гандзюк собрана вся доказательная база.

Нападение на Гандзюк произошло вечером 31 октября. 4 ноября она скончалась в больнице.

Американское посольство призвало наказать исполнителей и заказчиков убийства Гандзюк.