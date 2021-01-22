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В послужном списке Ирак и борьба с ИГИЛ*: Впервые в истории главой Пентагона стал афроамериканец
22 января 2021, 22:15 • 89 • Политика
Главой Пентагона впервые в истории США стал афроамериканец - Ллойд Остин, известный по военной операции в Ираке и разработке стратегии Вашингтона по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Кандидатуру Остина утвердил сенат.
Генерал Ллойд Остин стал главой Пентагона США - за его кандидатуру проголосовали 93 сенатора, против высказались только двое.
Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим оборонное ведомство Америки. Он служил в Германии, работал в Объединённом комитете начальников штабов, а также во многих точках США.
Наиболее известен военной операцией в Ираке - в 2010 году он отвечал за постепенный вывод американских военных из страны. После его назначили заместителем командующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 годах он руководил Центральным командованием ВС США, отвечая за разработку стратегии Вашингтона по борьбе с "Исламским государством" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.
*ИГИЛ - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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