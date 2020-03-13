В последний момент: Норвежский премьер нарисовала в воздухе узор, вспомнив о коронавирусе

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг совершила забавные движения во время встречи с коллегами, в последний момент вспомнив о мерах против коронавируса.

На видео, которым делятся, в Сети запечатлено, как норвежский премьер протягивает руку для делового приветствия и в нескольких миллиметрах от руки коллеги вспоминает о мерах предосторожности от коронавируса и буквально рисует рукой узор в воздухе, отказываясь от рукопожатия. Сульберг улыбкой дала понять, что ситуация неловкая, но понятная, и забавно всплеснула руками

Ранее мы сообщали о том, что принц Чарльз дважды едва не совершил "запретное" рукопожатие. Инцидент произошёл на мероприятии Prince's Trust и TK Maxx & Homesense Awards. По прибытии на красную ковровую дорожку принц Чарльз по привычке протянул руку вышедшему встретить его человеку, но в самый последний момент одёрнул себя и сложил ладони в "индийском" приветствии.

Стоит отметить, что медики во всём мире рекомендуют отказаться от рукопожатий на время активного распространения коронавируса. Кроме того, людей призывают тщательно мыть руки после каждого посещения общественных мест.