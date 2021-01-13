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«В последние дни наблюдается снижение»: в России за сутки выявили 22 850 новых случаев COVID-19

13 января 2021, 14:30  •  28 • В России
За последние сутки в России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса. В общей сложности число заболевших COVID-19 в стране достигло 3 471 053. При этом выздоровели 2 854 088 человек (28 658 — за сутки), умерли 63 370 пациентов (566 летальных исходов за день). Представитель ВОЗ сообщила, что в России наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем в Москве расширили категории граждан, которые могут привиться от COVID-19: с 13 января право на вакцинацию получили работники IT-сферы и связи, сотрудники сферы недвижимости и туризма, учёные и сотрудники частных социальных служб.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

За минувшие сутки в России выявили 22 850 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 22 934 и 23 315). Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 471 053.

За всё время выздоровели 2 854 088 пациентов (28 658 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 63 370 человек (566 — за день).

За последние 24 часа больше всего новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено в Москве (4320), Санкт-Петербурге (3003), Московской (1189) и Нижегородской (456) областях.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 94,6 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания остаются более 616 тыс. человек.

По мнению доктора медицинских наук вирусолога Анатолия Альтштейна, текущие показатели суточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией нельзя назвать победой над COVID-19. По его словам, Россия вышла на «зимнее плато» по заболеваемости коронавирусом.

«У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тыс. А сейчас идёт 23 тыс. Это всё — наше зимнее плато», — цитирует его РИА Новости.

  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович констатировала, что в последнее время в стране снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 млн случаев заболевания и более 85 тыс. случаев смерти», — цитирует Вуйнович ТАСС.

Накануне главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что интенсивность эпидемического процесса в 61 регионе находится в стадии стабилизации, а в 22 субъектах РФ — в стадии снижения, рост наблюдается только в двух регионах.

Лидером в стране по общему числу заболевших является Москва (871 535). Всего в столице выздоровели 715 438 человек, 12 173 пациента скончались. Более 180 тыс. проверок на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19 провела в 2020 году Госинспекция по недвижимости Москвы. Было выявлено около 6,5 тыс. нарушений.

«Большая часть (43%) нарушений связана с несоблюдением социальной дистанции, 40% — с отсутствием средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, 17% — с нарушением требования о выводе трети сотрудников на удалённую работу», — заявил начальник ведомства Владислав Овчинский.

При этом с 13 января в столице прививку от COVID-19 могут сделать работники IT-сферы и связи, сферы недвижимости и туризма, учёные и сотрудники частных социальных служб. 12 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 42% прошедших вакцинацию в городе — люди старше 60 лет.

Масштабная вакцинация от коронавируса проводится в России с декабря. По последним данным, прививку сделали уже более 1 млн россиян, а всего препарат получили более 1,5 млн человек. Кроме того, в Министерстве здравоохранения в преддверии крещенских купаний (19 января) дали рекомендацию гражданам относительно прививок.

«Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за семь дней до или спустя два дня после крещенских купаний. Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации», — сказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

При этом в ряде субъектов Российской Федерации власти приняли решение отменить крещенские купания в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Помимо этого, официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что во Всемирной организации продолжается обсуждение предложения президента России Владимира Путина предоставить сотрудникам вакцину «Спутник V».

«Это изучается, и мы также находимся в дискуссиях с ВОЗ по этому вопросу», — сказал он.

В конце декабря Дюжаррик отмечал, что Россия — единственная страна, предложившая вакцинировать сотрудников организации. Соответствующее предложение российский лидер сделал в сентябре 2020 года, выступая с обращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Позднее постпредство России при ООН и Минздрав РФ провели презентацию вакцины «Спутник V» на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. В онлайн-заседании приняли участие представители 55 стран.

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