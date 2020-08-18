В порядке очереди: После Меркель и Макрона посоветоваться с Путиным попросился ещё один европеец

О разговоре с Владимиром Путиным Мишель сообщил самостоятельно в своём Twitter.

"Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным", - написал он.

При этом глава Евросовета добавил, что "только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии".

Напомним, что первой сегодня к Путину "прорвалась" Ангела Меркель. Канцлер обсудила с президентом России ситуацию в Белоруссии и призвала к налаживанию ситуации в стране.

Следом за канцлером в Кремль дозвонился Макрон. Он также позвонил, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Теперь состоялся и разговор с главой Евросовета.

Остановится ли на нём сегодняшний поток звонков в Кремль - неизвестно.