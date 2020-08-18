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В порядке очереди: После Меркель и Макрона посоветоваться с Путиным попросился ещё один европеец

18 августа 2020, 20:35  •  104 • Политика
После канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона посоветоваться с российским лидером Владимиром Путиным попросился ещё один европеец. В порядке очереди, а именно уже третьим за сегодняшний день к нашему президенту за добрым словом обратился глава Евросовета Шарль Мишель.
О разговоре с Владимиром Путиным Мишель сообщил самостоятельно в своём Twitter.
"Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным", - написал он.
При этом глава Евросовета добавил, что "только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии".
Напомним, что первой сегодня к Путину "прорвалась" Ангела Меркель. Канцлер обсудила с президентом России ситуацию в Белоруссии и призвала к налаживанию ситуации в стране.
Следом за канцлером в Кремль дозвонился Макрон. Он также позвонил, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Теперь состоялся и разговор с главой Евросовета.
Остановится ли на нём сегодняшний поток звонков в Кремль - неизвестно.

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