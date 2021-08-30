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В попытке сбежать от журналистов Байден потерялся в здании FEMA - видео

30 августа 2021, 14:20  •  50 • Политика
Президент США Джо Байден попытался сбежать от журналистов во время своего визита в Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), однако потерялся в здании и едва не заблудился.
Во время пребывания Байдена в FEMA журналисты попросили его ответить на несколько вопросов. Президент сначала заявил, что не собирался отвечать на вопросы, однако затем согласился. После первых же слов журналиста глава государства попытался "испариться" из зала. Корреспонденту стоило только начать говорить: "Господин президент, вопрос про Афганистан" - Байден сразу же резко оборвал его и заявил, что отвечать по этой теме ничего не будет.
Глава государства с негодованием стукнул ладонью по столу и поспешил уйти, однако растерялся в поисках выхода. Он начал идти в неверном направлении, однако после того как ему помогла ассистентка, он исправился.

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