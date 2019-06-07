В попытке дать фору С-300 и «Буку-М3». Секреты белорусской зенитной ракеты 9М318 • 117 • Аналитика









«На выходе» удалось получить не просто кардинально усовершенствованный самоходный зенитно-ракетный комплекс «Оса», обладающий в десятки раз большим уровнем помехозащищённости, а совершенно новое изделие, некоторые параметры которого позволяют ему конкурировать даже с современными российскими войсковыми ЗРК «Тор-М1/2» и ЗРПК «Панцирь-С1». Речь о мобильном ЗРСК Т38 «Стилет», радиолокационные средства которого благодаря вышеуказанной технологической переработке получили возможность сопровождать и «захватывать» воздушные объекты со скоростью 900 м/с (у штатных модификаций ЗРК «Оса» данный показатель не превышает 500 м/с) и с эффективной отражающей поверхностью 0,02 кв. м.



Зенитная управляемая ракета 9М318 обеспечит рост огневой производительности ЗРК «Бук-МБ2», увеличивая боевую устойчивость дивизиона в ходе МРАУ противника, а также позволит атаковать цели, «уходящие» за радиогоризонт

На этом фоне особый интерес вызывает информация о появлении на оборонной выставке «MILEX-2019», прошедшей с 15 по 18 мая 2019 года, перспективной зенитной управляемой ракеты средней дальности 9М318, предназначенной для обновления боекомплектов белорусских версий войсковых зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ2». Данное изделие совершенно не случайно стало «гвоздём» экспозиции, представленной на широкое обозрение представителями ещё одного военно-промышленного гиганта РБ — общества с ограниченной ответственностью НПК «ОКБ ТСП».



По информации военно-аналитического и новостного издания «Janes» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника «ОКБ ТСП», ракета-перехватчик 9М318, являющаяся конструктивным аналогом ЗУР 9М317 (входит в состав боекомплекта ЗРК 9К317 «Бук-М2») и получившая современную активную радиолокационную ГСН сантиметрового Х-диапазона, а также более «долгоиграющий» твердотопливный заряд газогенератора, способна перехватывать цели с эффективной поверхностью рассеяния 0,1 кв. м, оперирующие на высотах от 15 до 25000 м и со скоростью до 4860 км/ч. При этом дальность поражаемой цели приближается к 70 км, что в 1,4 раза превышает действия стандартного ЗРК «Бук-М2», приближаясь к показателям ЗРК С-300ПС и противоракетного комплекса «Patriot PAC-3MSE».



Учитывая переоснащение новых самоходных пусковых установок 9А318К на перспективные ПФАР-радары подсвета S-диапазона с дальностью обнаружения истребителя 130—150 км и большим количеством каналов целеуказания, вышеуказанные параметры и особенности системы наведения новой ЗУР 9М318 дадут зенитно-ракетным комплексам «Бук-МБ2» два важнейших тактических преимущества как перед войсковыми ЗРК «Бук-М2», так и перед всеми модификациями С-300, а также С-400.



Во-первых, это значительная разгрузка вычислительных средств, входящих в радиоэлектронную «начинку» СОУ 9А318К и пунктов боевого управления 9С470МБ2 и участвующих в обработке радиолокационной информации, завязке трасс целей, а также их «захвате» при отражении массированных ракетных ударов противника, что обеспечит повышенную живучесть «Бук-МБ2» не только в сравнении с обычными «Бук-М2», но и в сравнении с ЗРК семейства С-300. Ведь на терминальном участке траектории ЗУР 9М318 будут переходить на режим активного радиолокационного наведения, что обеспечит «высвобождение» драгоценных целевых каналов. Во-вторых, это способность продолжения перехвата целей, «ныряющих» за экран радиогоризонта, либо атакующих зенитно-ракетный дивизион под углами 85 и более градусов (в «мёртвую воронку»). Реализации данных качеств также поспособствует использование активных радиолокационных ГСН.



Неспособность противостоять сверхмалоразмерным гиперзвуковым средствам воздушно-космического нападения — главный недостаток ЗРК «Бук-МБ2» в сравнении с передовым российским ЗРК «Бук-М3»

Тем не менее, едва ли стоит причислять белорусскую модификацию ЗРК «Бук-МБ2» с ракетой-перехватчиком 9М318 к наиболее перспективным войсковым средствам ПВО-ПРО на современном театре военных действий. Минимальная ЭПР поражаемой цели, составляющая 0,1 кв. м, практически исключает возможность перехвата СВН с ещё меньшей радиолокационной сигнатурой, к примеру, планирующих УАБ GBU-39/B SDB, тактических ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER и «Делила», а также дальнобойных барражирующих снарядов LAM, применяемых многоцелевыми тактическими ракетными комплексами NLOS-LS. В список уничтожаемых целей (помимо тактической авиации и надводных / наземных радиоизлучающих объектов) могут быть включены оперативно-тактические баллистические ракеты «Точка-У» и «Эльбрус», 270—300-мм неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, стратегические КР «Томагавк», а также противорадиолокационные ракеты AGM-88C HARM и AGM-88E AARGM, обладающие ЭПР около 0,15 кв. м, в то время как ЗРК С-300ПМ1 способны уничтожать миниатюрные элементы высокоточного оружие с ЭПР 0,02 кв. м.



Более того, отсутствует какая-либо информация о наличии в составе БРЭО зенитных ракет 9М318 «сетецентрических терминалов» двухсторонней асинхронной линии обмена данными для получения целеуказания от сторонних средств радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки противника (наземных РЛС «Противник-Г» и «Гамма-С1», самолётов ДРЛОиУ А-50У, а также бортовых РЛК «Заслон-АМ» и «Ирбис-Э»). Вследствие этого «Бук-МБ2» не может осуществлять пуск ракет по удалённым целям с выключенными радиолокационными средствами К примеру, разработанная для ЗРК «Бук-М3» перспективная зенитная управляемая ракета 9М317М предусматривает установку передовой АРГСН «Сланец» с терминалом-приёмником целеуказания, чем в своё время позаботились специалисты Московского научно-исследовательского института «Агат».



Не менее важным моментом является способность усовершенствованных радаров подсвета и наведения 9С36М, а также обнаружителей 9С18М3 «Купол», формирующих зенитно-ракетные дивизионы «Бук-М3», работать по 10-маховым гиперзвуковым целям на высотах до 35 км, в то время как радиолокационные средства белорусской версии «Бука» обрабатывают лишь 4,1-маховые воздушные объекты.



Вывод: на текущий момент детище белорусского «ОКБ ТСП» не соответствует и половине пунктов концепции сдерживания «Быстрого глобального удара противника» с задействованием малозаметных гиперзвуковых средств воздушно-космического нападения. На сегодняшний день уже ни для кого не является секретом тот факт, что второе десятилетие ХХI века стало переломным этапом становления белорусских научно-производственных объединений «Тетраэдр» и «ОКБ ТСП», специализирующихся на глубокой модернизации ЗРК семейств «Оса-АКМ», С-125, «Куб» и «Бук-М1/2». Так, опциональное обновление радиолокационного обнаружителя и РЛС наведения ЗРК «Оса-АК/АКМ», реализуемое в рамках проекта «Оса-Т» посредством разработки и дальнейшей интеграции в радиоэлектронную элементную базу антенных постов «оцифрованных» аппаратных блоков обработки радиолокационной информации позволило специалистам «Тетраэдра» добиться просто ошеломляющих результатов.«На выходе» удалось получить не просто кардинально усовершенствованный самоходный зенитно-ракетный комплекс «Оса», обладающий в десятки раз большим уровнем помехозащищённости, а совершенно новое изделие, некоторые параметры которого позволяют ему конкурировать даже с современными российскими войсковыми ЗРК «Тор-М1/2» и ЗРПК «Панцирь-С1». Речь о мобильном ЗРСК Т38 «Стилет», радиолокационные средства которого благодаря вышеуказанной технологической переработке получили возможность сопровождать и «захватывать» воздушные объекты со скоростью 900 м/с (у штатных модификаций ЗРК «Оса» данный показатель не превышает 500 м/с) и с эффективной отражающей поверхностью 0,02 кв. м.На этом фоне особый интерес вызывает информация о появлении на оборонной выставке «MILEX-2019», прошедшей с 15 по 18 мая 2019 года, перспективной зенитной управляемой ракеты средней дальности 9М318, предназначенной для обновления боекомплектов белорусских версий войсковых зенитно-ракетных комплексов «Бук-МБ2». Данное изделие совершенно не случайно стало «гвоздём» экспозиции, представленной на широкое обозрение представителями ещё одного военно-промышленного гиганта РБ — общества с ограниченной ответственностью НПК «ОКБ ТСП».По информации военно-аналитического и новостного издания «Janes» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника «ОКБ ТСП», ракета-перехватчик 9М318, являющаяся конструктивным аналогом ЗУР 9М317 (входит в состав боекомплекта ЗРК 9К317 «Бук-М2») и получившая современную активную радиолокационную ГСН сантиметрового Х-диапазона, а также более «долгоиграющий» твердотопливный заряд газогенератора, способна перехватывать цели с эффективной поверхностью рассеяния 0,1 кв. м, оперирующие на высотах от 15 до 25000 м и со скоростью до 4860 км/ч. При этом дальность поражаемой цели приближается к 70 км, что в 1,4 раза превышает действия стандартного ЗРК «Бук-М2», приближаясь к показателям ЗРК С-300ПС и противоракетного комплекса «Patriot PAC-3MSE».Учитывая переоснащение новых самоходных пусковых установок 9А318К на перспективные ПФАР-радары подсвета S-диапазона с дальностью обнаружения истребителя 130—150 км и большим количеством каналов целеуказания, вышеуказанные параметры и особенности системы наведения новой ЗУР 9М318 дадут зенитно-ракетным комплексам «Бук-МБ2» два важнейших тактических преимущества как перед войсковыми ЗРК «Бук-М2», так и перед всеми модификациями С-300, а также С-400.Во-первых, это значительная разгрузка вычислительных средств, входящих в радиоэлектронную «начинку» СОУ 9А318К и пунктов боевого управления 9С470МБ2 и участвующих в обработке радиолокационной информации, завязке трасс целей, а также их «захвате» при отражении массированных ракетных ударов противника, что обеспечит повышенную живучесть «Бук-МБ2» не только в сравнении с обычными «Бук-М2», но и в сравнении с ЗРК семейства С-300. Ведь на терминальном участке траектории ЗУР 9М318 будут переходить на режим активного радиолокационного наведения, что обеспечит «высвобождение» драгоценных целевых каналов. Во-вторых, это способность продолжения перехвата целей, «ныряющих» за экран радиогоризонта, либо атакующих зенитно-ракетный дивизион под углами 85 и более градусов (в «мёртвую воронку»). Реализации данных качеств также поспособствует использование активных радиолокационных ГСН.Тем не менее, едва ли стоит причислять белорусскую модификацию ЗРК «Бук-МБ2» с ракетой-перехватчиком 9М318 к наиболее перспективным войсковым средствам ПВО-ПРО на современном театре военных действий. Минимальная ЭПР поражаемой цели, составляющая 0,1 кв. м, практически исключает возможность перехвата СВН с ещё меньшей радиолокационной сигнатурой, к примеру, планирующих УАБ GBU-39/B SDB, тактических ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER и «Делила», а также дальнобойных барражирующих снарядов LAM, применяемых многоцелевыми тактическими ракетными комплексами NLOS-LS. В список уничтожаемых целей (помимо тактической авиации и надводных / наземных радиоизлучающих объектов) могут быть включены оперативно-тактические баллистические ракеты «Точка-У» и «Эльбрус», 270—300-мм неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, стратегические КР «Томагавк», а также противорадиолокационные ракеты AGM-88C HARM и AGM-88E AARGM, обладающие ЭПР около 0,15 кв. м, в то время как ЗРК С-300ПМ1 способны уничтожать миниатюрные элементы высокоточного оружие с ЭПР 0,02 кв. м.Более того, отсутствует какая-либо информация о наличии в составе БРЭО зенитных ракет 9М318 «сетецентрических терминалов» двухсторонней асинхронной линии обмена данными для получения целеуказания от сторонних средств радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки противника (наземных РЛС «Противник-Г» и «Гамма-С1», самолётов ДРЛОиУ А-50У, а также бортовых РЛК «Заслон-АМ» и «Ирбис-Э»). Вследствие этого «Бук-МБ2» не может осуществлять пуск ракет по удалённым целям с выключенными радиолокационными средствами К примеру, разработанная для ЗРК «Бук-М3» перспективная зенитная управляемая ракета 9М317М предусматривает установку передовой АРГСН «Сланец» с терминалом-приёмником целеуказания, чем в своё время позаботились специалисты Московского научно-исследовательского института «Агат».Не менее важным моментом является способность усовершенствованных радаров подсвета и наведения 9С36М, а также обнаружителей 9С18М3 «Купол», формирующих зенитно-ракетные дивизионы «Бук-М3», работать по 10-маховым гиперзвуковым целям на высотах до 35 км, в то время как радиолокационные средства белорусской версии «Бука» обрабатывают лишь 4,1-маховые воздушные объекты.Вывод: на текущий момент детище белорусского «ОКБ ТСП» не соответствует и половине пунктов концепции сдерживания «Быстрого глобального удара противника» с задействованием малозаметных гиперзвуковых средств воздушно-космического нападения. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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