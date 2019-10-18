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В пользу России? В деле MH17 появились "новые обстоятельства", и Европа "задергалась" - эксперт

18 октября 2019, 17:09  •  223 • Политика
Эксперт рассказала, почему ЕС поменял риторику по делу МН17. Собеседница журналистов полагает, что Европа "задергалась" из-за того, что в деле появились "новые обстоятельства". Неужели в пользу России, обеляющие имя Москвы?
В заявлении саммита ЕС по итогам первого дня встречи говорится, что политики поддерживают усилия по расследованию крушения малайзийского "Боинга" на юго-востоке Украины, следовавшего рейсом MH17. В том числе в части установления роли Киева в трагедии. Ранее с требованием привлечь Украину выступили нидерландские политики. Европейские коллеги призвали все страны мира принять участие в расследовании. По большому счету, все это звучит цинично. Если вспомнить, как Россию огульно обвиняли в крушении самолета и не принимали во внимание наше желание помочь. Но... реалии, по всей видимости, изменились.
Кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова в эфире радио "Sputnik" пыталась разгадать тайну перемен в настроениях ЕС. Она напомнила, еще в июне 2018 года лидеры ЕС заявляли, что Россия должна признать вину в крушении самолета. Тогда не приводились никакие доказательства.
"Прошел год с небольшим, и мы видим, насколько поменялась риторика. Я это связываю с тем, что расследование чуть продвинулось, появились новые обстоятельства", - подчеркивает эксперт.
Безусловно, призыв ЕС - это позитивный знак. Однако совершенно запоздалый. Всем известно, что России не дали помогать следствию, напомнила собеседница журналистов. А теперь в ЕС говорят об обратном: мол, пусть весь мир поможет следствию...
"Возникает резонный вопрос: где же вы были раньше? Потому что эти вещи лучше делать по горячим следам, чем пять лет спустя вспоминать, что требуется коллаборация всего мира", - подчеркнула Кира Сазонова.

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