«В пользу консервативного крыла»: как назначение верховного судьи США может повлиять на итоги президентских выборов

Дональд Трамп выдвинул на должность члена Верховного суда США юриста Эми Кони Барретт — сторонницу консервативных взглядов. Соперник действующего главы Белого дома в борьбе за высший государственный пост Джо Байден уже призвал сенат не утверждать её кандидатуру до тех пор, «пока американский народ не изберёт своего следующего президента и следующий конгресс». Как отмечают эксперты, шумиха вокруг Барретт возникла в связи с тем, что её вероятное назначение надолго изменит баланс сил в Верховном суде в пользу республиканцев. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс ещё и потому, что именно Верховный суд может сыграть ключевую роль в исходе грядущих выборов, если их результаты будут оспорены одной из сторон.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга представил кандидата на место члена Верховного суда Соединённых Штатов — Эми Кони Барретт.

«Сегодня для меня огромная честь предложить на должность в Верховном суде одного из наиболее выдающихся и одарённых юристов нашей страны... Эту женщину отличают беспрецедентные достижения, блестящий ум, безупречная репутация и непоколебимая верность Конституции. Всё это — судья Эми Барретт», — заявил глава Белого дома.

Ранее Трамп выражал уверенность в том, что процедура утверждения кандидатуры на пост верховного судьи в сенате, где большинство принадлежит республиканцам, не продлится долго.

48-летняя судья Апелляционного суда седьмого округа (штаты Висконсин, Иллинойс и Индиана) Барретт придерживается консервативных взглядов, выступает против абортов и критикует реформу здравоохранения, инициированную Бараком Обамой. Если её кандидатуру утвердят, она станет самым молодым членом Верховного суда США в его нынешнем составе.

Как сообщил глава юридического комитета сената США Линдси Грэм, слушания по рассмотрению кандидатуры Барретт стартуют 12 октября и продлятся три-четыре дня.

При этом кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже призвал cенат не утверждать кандидатуру Барретт до выборов, которые пройдут 3 ноября.

«Американцы понимают, что решения Верховного суда Соединённых Штатов влияют на их повседневную жизнь. Конституция США составлена таким образом, что у избирателей есть лишь одна возможность повлиять на назначение в Верховный суд. Этот момент настал, и их мнение должно быть учтено. Сенату не следует утверждать кандидата на этот пост до тех пор, пока американский народ не изберёт следующего президента и следующий конгресс», — отметил Байден.

Президент США Дональд Трамп и судья Апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт

Reuters

© Carlos Barria

По его словам, Барретт «была не согласна с решением Верховного суда США об одобрении закона «О доступном здравоохранении», чему, по словам Байдена, есть «письменное подтверждение».

«В 2012 году она раскритиковала поддержанное большинством голосов решение председателя Верховного суда Джона Робертса о принятии этого закона», — отметил политик.

Связка интересов

Напомним, место одного из девяти верховных судей стало вакантным после смерти Рут Бейдер Гинзбург, которая ушла из жизни 18 сентября. В Верховном суде США она оказалась благодаря назначению 42-го президента Соединённых Штатов от демократов Билла Клинтона в 1993 году.

Несмотря на то что в США не приветствуется, когда верховные судьи публично выражают свою политическую позицию, Гинзбург не скрывала своих антитрамповских взглядов. Ещё до выборов 2016 года она критиковала кандидатуру бизнесмена. Так, в интервью CNN она обвинила Трампа в непоследовательности.

Трамп, в свою очередь, назвал тогда комментарии Гинзбург «крайне неуместными».

По информации радиостанции NPR, госпожа Гинзбург за несколько дней до смерти продиктовала своей внучке пожелание, чтобы судью на её место назначал уже новый президент.

Напомним, федеральные судьи Соединённых Штатов назначаются пожизненно по представлению главы государства. Из нынешних восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них — Трампом. Стоит отметить, что Верховный суд может сыграть решающую роль, если результаты президентских выборов США решат по какой-либо причине оспорить.

Последний подобный случай произошёл в 2000 году, когда Верховный суд, в составе которого была и покойная ныне судья Гинзбург, остановил пересчёт голосов во Флориде — традиционно колеблющемся штате, результаты выборов в котором определяли исход всей президентской гонки. В итоге победу одержал республиканец Джордж Буш — младший.

Впрочем, Трамп не исключил сценария, при котором именно Верховный суд будет решать исход грядущих выборов.

«Я думаю, что это дойдёт до Верховного суда. И считаю очень важным, чтобы у нас было девять судей... Думаю, в ситуации «четыре на четыре» нет ничего хорошего, если вы понимаете, о чём я. Не знаю, поймёте ли вы. Должно быть «восемь на ноль» или «девять на ноль». Но если процесс будет более политизированным, чем должен, очень важно иметь девятого судью», — цитирует американского лидера телеканал CBS.

Белый дом

Reuters

© Erin Scott

Трамп отметил, что верховные судьи должны будут рассмотреть «махинации, которые проворачивают демократы», вероятно, имея в виду возможные фальсификации во время голосования по почте, к которым, по мнению главы Белого дома, могут быть причастны представители Демпартии.

При этом американский лидер не дал однозначного ответа на вопрос, обеспечит ли он мирную передачу власти в случае своего поражения на выборах.

«Баланс сил изменится»

Как пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, шумиха в США вокруг этого назначения возникла в связи с тем, что если должность достанется Барретт, то баланс сил сместится в пользу республиканцев на долгие годы.

«Если Барретт займёт место девятого верховного судьи, тогда баланс сил в Верховном суде на долгие годы изменится в пользу консервативного крыла. А это очень важно для республиканцев, ведь Верховный суд решает вопросы о конституционности или неконституционности законов, справедливости принимаемых решений. Это суд высшей инстанции — он последний. Поэтому если результаты выборов окажутся под вопросом, именно он будет разбираться в ситуации», — пояснил эксперт.

При этом Сидоров считает, что сенат, скорее всего, утвердит Барретт на вакантную позицию.

«Ведь республиканцы имеют преимущество над демократами в сенате, который и принимает окончательное решение относительно кандидатуры Барретт», — констатировал аналитик.

С его точки зрения, если Барретт войдёт в состав Верховного суда, «это лишит демократов возможности использовать инструмент судов в оспаривании выборов, к чему они готовились в случае победы Трампа».

«Ведь тогда, проходя через все судебные инстанции, Демпартия в конечном счёте наткнётся на Верховный суд, где будут преобладать республиканцы», — пояснил эксперт.

Политолог, эксперт по США Малек Дудаков, в свою очередь, прогнозирует, что после назначения Барретт Верховный суд «станет принимать гораздо больше решений в пользу Трампа, республиканцев и консервативной концепции».

«Трамп неслучайно принял решение назначить Барретт до выборов. Сейчас по этому вопросу будут проведены очень быстрые слушания, а потом, думаю, её утвердят. Трамп так торопится, поскольку хочет иметь полное число судей в Верховном суде на случай оспаривания выборов», — сказал аналитик в беседе с RT.

Праймериз в США

Reuters

© Bryan Woolston

Дудаков объяснил, что если по результатам голосования 3 ноября разрыв между кандидатами будет небольшой, то «начнётся длинная процедура пересчёта голосов».

«И Верховному суду в данном случае предстоит принять волевое решение — остановить в какой-то момент пересчёт голосов и закрепить определённый результат. Если же большинство членов Верховного суда будут лояльны к Трампу, то вероятность того, что они примут решение в его пользу, многократно возрастает», — отметил эксперт.

При этом на данном этапе демократы «попытаются максимально оттянуть момент назначения Барретт на должность», но эффективных механизмов противодействия этому у них нет, считает аналитик.

«Они, конечно, развяжут кампанию публичного давления через лояльные медиа. Не исключены и демонстрации. Но в конечном счёте всё это сведётся, вероятно, к каким-то декларативным решениям в нижней палате, которые не будут иметь юридической силы», — заключил Дудаков.