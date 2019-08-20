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В пользу Хиллари: почему Трамп обвиняет Google в манипуляции голосами избирателей

20 августа 2019, 19:09  •  41 • В мире
Дональд Трамп обвинил корпорацию Google в манипуляции мнением избирателей в ходе выборов 2016 года и призвал подать на неё в суд. Позиция президента США основана на исследовании, которое ранее провела группа американских психологов. Один из авторов документа в своих показаниях сенату США заявил, что Google начинает «манипулировать мыслями и поведением людей уже после первого символа, введённого в строке поиска». Это не первое обвинение в адрес корпорации и других контролирующих киберпространство американских компаний в продвижении конкретной политической повестки дня. Как отмечают эксперты, такие манипуляции действительно могут иметь место.
 
Reuters
 

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в манипулировании голосами избирателей в пользу Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

«Ух ты, только что вышел доклад! В ходе выборов 2016 года Google подверг манипуляциям от 2,6 млн до 16 млн избирателей в пользу Хиллари Клинтон! Информация обнародована сторонником Клинтон, а не Трампа! На Google следует подать в суд. Моя победа оказалась ещё масштабнее, чем предполагалось!» — написал президент в своём Twitter.

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 августа 2019 г.

Хотя американский лидер не уточнил, о каком именно «докладе» идёт речь, СМИ отмечают, что, вероятнее всего, имеется ввиду исследование американского психолога Роберта Эпштейна из Американского института поведенческих исследований и технологий, бывшего главного редактора журнала Psychology Today. Оно обсуждалось утром в понедельник, 19 августа, на телеканале Fox Business.

Эпштейн утверждает, что Google демонстрировал предвзятость в пользу Хиллари Клинтон в 2016 году. Сам психолог, по его словам, является сторонником Демократической партии и голосовал за Клинтон.

Элементы манипуляции

Исследование, о котором заявил американский президент, не новое. Ещё в марте 2017 года Эпштейн со своими коллегами презентовал его на международном симпозиуме психологов в Вене. В нём утверждается, что в 2016 году поисковая система Google, выдавая результаты по темам, связанным с выборами в США, демонстрировала откровенную предвзятость в пользу одного из кандидатов.

«Изучив выборку из 4045 поисковых запросов на тему выборов, совершённых пользователями браузера Firefox в поисковых системах Google и Yahoo в 25-дневный период с 15 октября по 8 ноября (день выборов), мы обнаружили, что результаты поиска в среднем за весь указанный период демонстрировали предвзятость в пользу Хиллари Клинтон», — подчёркивается в исследовании.

При этом отмечается, что «уровень предвзятости в пользу Клинтон» «в случае с Google (0,19), более чем вдвое превысил данный показатель у Yahoo (0,09). Разница между этими двумя значениями обладает высокой статистической значимостью».

Более того, исследователи установили, что после выборов уровень предвзятости в выдаче Google снизился.

  • Скриншот графика изменений предвзятости в выдаче Google из доклада Роберта Эпштейна
  • © https://aibrt.org

На вопрос, повлияла ли предвзятость в выдаче Google на результаты выборов, психологи отмечают утвердительно. В частности отмечается, что ещё в феврале 2016 года Эпштейн предсказывал, что алгоритмы Google могут дать Клинтон дополнительные 2,6 млн голосов. На выборах 2016 года Трамп выиграл по числу выборщиков от штатов (благодаря чему и стал президентом), однако отрыв Клинтон по общему числу поданных голосов лишь слегка превысил цифру прогноза Эпштейна — 2,86 млн.

По словам авторов исследования «возможно, что без предвзятости результатов поиска Google в пользу Клинтон» она победила бы по числу поданных за неё голосов «лишь с незначительным перевесом».

19 августа, как сообщает CNN, Роберт Эпштейн заявил телеканалу, что проклинтоновские настроения в Google могли склонить от 2,6 млн до 10,4 млн избирателей на сторону кандидата от Демократической партии. При этом CNN, ссылаясь на мнение исследователя, упрекает Трампа в том, что он «ложно» обвинил Google в «манипуляции». Однако это слово в своём докладе употребляет сам Эпштейн. По его мнению, предвзятость в выдаче информации Google демонстрирует «манипуляционный эффект поисковых систем» (Search Engine Manipulation Effect (SEME)). 16 июля, выступая на эту же тему в конгрессе США, учёный опять использовал термин «манипуляция».

«Появляется всё больше свидетельств того, что Google начинает манипулировать мыслями и поведением людей уже после первого символа, введённого в строке поиска», — отмечает исследователь.

  • Пример предвзятости поисковых систем, который приводит Роберт Эпштейн. Скриншот из доклада
  • © https://aibrt.org

Своё мнение Эпштейн основывает не только на результатах исследования 2016 года, но и на своих предыдущих работах, в том числе, например, о влиянии поисковых систем на голосование в Индии и Австралии. Именно разработанная тогда методология легла в основу исследования влияния на выборы в Соединённых Штатах.

Опаснее «российского вмешательства»

По признанию самого учёного, влияние Google и других крупнейших американских компаний, действующих в киберпространстве, на американские выборы и поведение избирателей гораздо опаснее «российского вмешательства».

«Я считаю, что российское вмешательство — притом что оно неприемлемо и не может не беспокоить — не перетягивает голоса в больших количествах. Реклама и новостные истории конкурентны и видимы, как билборды, в то время как изучаемые мною эфемерные эффекты невидимы и неконкурентны. Они полностью контролируются технологическим гигантами, и противостоять им нет никакой возможности», — заявлял сенату Эпштейн.

В частности, по оценкам исследователя, о которых он доложил американским сенаторам, в период промежуточной кампании 2018 года Google мог повлиять на позицию до 78,2 млн избирателей, склонив их выбрать кандидатов от одной из партий. Подразумевается, что речь идёт о демократах.

Обвинения Роберта Эпштейна — не единственные, с которыми сталкивается Google. Google (а также Twitter и Facebook) часто критиковал за предвзятость сам Дональд Трамп. В июне иск на $50 млн против компании подала претендент на выдвижение кандидатом от Демократической партии — конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард, выступающая за пересмотр американской внешней политики и отказ от вмешательства в дела других стран. Google заблокировал аккаунт её избирательной кампании, предназначенный для агитации и сбора пожертвований.

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В июле в интервью организации Project Veritas («Проект «Истина») старший инженер-программист Google Грег Коппола заявил, что компания манипулирует алгоритмами выдачи информации в поисковике в пользу противников Дональда Трампа. По его словам, деятельность компании можно назвать «вмешательством в американские выборы». Как отмечает Project Veritas, в компании разрабатывали и систему ранжирования СМИ, которая позволяла занижать «рейтинг доверия» немейнстримным СМИ, включая RT.

Это не единственный случай особого отношения технологического гиганта к RT. В мае 2019 года принадлежащий Google сервис YouTube отказался выдавать каналу «RT на русском» символическую «золотую кнопку», после того как число его подписчиков перевалило за 1 млн. До этого YouTube ввёл особую маркировку для видеопродуктов канала, предупреждая, что он «полностью или частично финансируется российским правительством».

«Фактический монополист»

Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов, обвинения в адрес Google в предвзятости и манипулировании общественным мнением справедливы.

«Сам механизм использования больших данных о пользовательских предпочтениях крупными информационными корпорациями — это факт. И Google в данном случае является фактически монополистом в этой сфере», — заявил в беседе с RT Асафов.

Кроме того, по его словам, сами попытки «деления СМИ на достоверные и недостоверные вызывает очень много вопросов». Так, в списках достоверных СМИ, как правило, оказываются медиа, которые «напрямую или косвенно контролируются политическими оппонентами Трампа».

Однако, по мнению политолога, доказать манипуляцию в судебных инстанциях, как призывает Трамп, будет достаточно сложно. Одно дело — выкладки учёных, другое — улики, которые нужно предъявить суду.

В свою очередь, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что Трамп готов использовать любую возможность, чтобы начать политическую атаку на своих оппонентов. По словам эксперта, на результаты поиска могли повлиять и мейнстримные СМИ, которые выдают в основном антитрамповскую информацию.

«Американские СМИ принадлежат конкретным медиамагнатам, которые связаны либо с одной партией, либо с другой. Если Трамп из Республиканской партии, то медиамагнаты Демократической партии не будут его поддерживать. Кроме того, во время избирательной компании Трамп обидел политика-республиканца Джебба Буша, поэтому многие даже республиканские СМИ не поддерживают его сейчас. Такое разделение в СМИ есть, и незачем проводить исследование, чтобы его открыть», — заявил в беседе с RT Манойло. 

С тезисом о предвзятости мейнстримных СМИ согласен и доцент МГИМО Кирилл Коктыш. Однако, по его словам, свою вклад в манипулирование мнением избирателей вносят и поисковики. 

«Обвинения вполне оправданны, так как манипулирование выдачей результатов — это вполне естественно, — заявил эксперт в беседе с RT.

«Инструмент формирования общественного мнения»

По признанию Роберта Эпштейна, Google, возможно, повлиял на результаты выборов в более чем 25% случаев по всему миру как минимум с 2015 года. С тем, что американские технологические гиганты могут активно влиять и на выборы за пределами США, согласен Александр Асафов.

«Современные технологии используются для политического вмешательства не только в выборы США, но и в других странах, — отмечает Асафов. — Этим занимается и YouTube , и Twitter. Сами компании это отрицают, но это факт».

11 августа 2019 года Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций на YouTube, отметив, что в случае отказа позиция компании будет воспринята как  «вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».

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По мнению экспертов, в США перед 2020 годом также будут зафиксированы попытки манипулирования мнением избирателей с использованием потенциала информационных технологий.

В свою очередь, Андрей Манойло отметил в беседе с RT, что пока неясно, «как будут пользоваться этими алгоритмами».

«Под вопросом, будут ли их использовать в качестве инструмента формирования общественного мнения или же оно будет формироваться вследствие предпочтений пользователей, а алгоритмы лишь будут эти предпочтения усиливать», — заявил эксперт RT.

Кирилл Коктыш, однако, считает, что на избирателей Трампа эти технологии будут оказывать уже меньшее влияние.

«Как показали выборы 2016 года, трамповские избиратели мало сидят в социальных сетях, мало подвержены давлению мейнстримных СМИ и поэтому совершенно автономны в своём поведении. То есть Google, конечно, воздействовал на избирателей, но он агитировал скорее тех, кто и так не проголосовал бы за Трампа, — считает политолог. — Думаю, что появятся другие каналы информации».

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