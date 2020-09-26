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В полупустом Сейме Литвы поставили ультиматум Германии: "Отказаться от Северного потока - 2"

26 сентября 2020, 00:25  •  42 • В мире
В Сейме Литовской Республики рассмотрели и приняли резолюцию с призывом к ЕС ужесточить антироссийские санкции. Кроме того, парламентарии потребовали от Берлина отказаться от проекта "Северный поток - 2". Примечательно, что обсуждение вопросов шло при полупустом зале - только треть парламентариев была в зале.
В литовском Сейме от Берлина потребовали отказаться от проекта "Северный поток - 2". В парламенте республики рассмотрели резолюцию, согласно которой против Москвы следует ужесточить санкционные меры из-за происшествия с Алексеем Навальным. А от Берлина требуется забыть про газовый хаб.
Также литовские парламентарии убеждены, что Европе следует и дальше поддерживать российских диссидентов, неправительственные и гражданские организации, а также независимые медиа и журналистов.
Как сообщает ТАСС, само голосование проходило при полупустом зале. В заседании Сейма из 141 депутата приняли участие лишь 48 парламентариев. И один из присутствовавших попросту воздержался от голосования по резолюции.
При этом сам документ не несёт никаких юридических обязательств. Это скорее декларативная бумага.

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