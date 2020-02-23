В полуфинал «Лидеров России» по ЦФО вышли более 550 участников

Более 550 участников конкурса управленцев «Лидеры России» из субъектов Центрального федерального округа стали полуфиналистами. Об этом руководитель конкурса, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил 22 февраля на церемонии открытия полуфинала в Москве.

После прохождения дистанционного этапа и контрольного тестирования, состоявшегося 21 февраля, 550 человек из 18 российских регионов вышли в полуфинал. Наиболее широко представлены такие субъекты, как Москва, Московская и Липецкая области. Шестеро участников являются гражданами других государств — Украины, Эстонии и Беларуси.

Среди полуфиналистов всероссийского конкурса 58 работают в сфере информационных технологий, 47 — специалисты в области банковского дела и страхования, 43 сотрудника госслужбы, 30 представителей энергетической сферы, 45 деятелей культуры, 27 медиков и фармацевтов, 17 научных работников.

Заключительный этап конкурса состоится в Сочи с 27 по 31 марта.

Конкурс «Лидеры России» — конкурс для руководителей нового поколения, проводимый НКО «Россия — страна возможностей».

Платформа была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. «Россия — страна возможностей» объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты федерального и международного уровня, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.

15 октября сообщалось, что спустя 10 дней с момента старта заявочной кампании на конкурс «Лидеры России 2020» было подано более 100 тыс. анкет. Заявки на участие поступили изо всех регионов страны, а также еще 20 государств.