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В польской прокуратуре назвали возможную причину ДТП с украинскими туристами
18 августа 2018, 23:54 • 35 • Украина
Автобус, перевозивший туристов с Украины, мог перевернуться в Польше из-за превышения скорости, считают в польской прокуратуре.
© Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu
Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на руководителя департамента консульского обеспечения Украины Василия Кирилича.
«По предварительной информации окружной прокуратуры Перемышля, одной из причин аварии было превышение скорости водителем автобуса», — заявил он.
Ранее стало известно, что в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Польше погибли три гражданина Украины, ещё 42 получили травмы.
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