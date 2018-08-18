В польской прокуратуре назвали возможную причину ДТП с украинскими туристами

Автобус, перевозивший туристов с Украины, мог перевернуться в Польше из-за превышения скорости, считают в польской прокуратуре.

Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на руководителя департамента консульского обеспечения Украины Василия Кирилича.

«По предварительной информации окружной прокуратуры Перемышля, одной из причин аварии было превышение скорости водителем автобуса», — заявил он.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Польше погибли три гражданина Украины, ещё 42 получили травмы.