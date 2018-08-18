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В польской прокуратуре назвали возможную причину ДТП с украинскими туристами

18 августа 2018, 23:54  •  35 • Украина
Автобус, перевозивший туристов с Украины, мог перевернуться в Польше из-за превышения скорости, считают в польской прокуратуре.
 
© Pogotowie Ratunkowe w Przemyślu
 

Об этом информирует «Громадське» со ссылкой на руководителя департамента консульского обеспечения Украины Василия Кирилича. 

«По предварительной информации окружной прокуратуры Перемышля, одной из причин аварии было превышение скорости водителем автобуса», — заявил он.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Польше погибли три гражданина Украины, ещё 42 получили травмы.

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