В польском филиале Business Insider принялись считать деньги в кармане России • 29 • Аналитика

Привычка считать чужие деньги в приличном обществе считается дурной. Она свидетельствует о невысоком культурном уровне. Тем не менее, некоторых «друзей» нашей страны это ничуть не останавливает. Так, польский филиал известного западного портала Business Insider отчего-то озаботилась не проблемами собственной страны, а выяснением вопроса: сколько у русских осталось валютных запасов и как быстро они закончатся?



Обозреватель Яцек Франчик с изрядной долей плохо скрываемого злорадства повествует: «…если Россия откладывала на черный день, то этот день для нее уже наступил». Упор при этом делается на очевидный факт: кроме серьезного негативного воздействия, оказываемого на все экономики мира пандемией коронавируса, наша страна испытывает сложности еще и из-за резкого снижения глобальных цен на энергоресурсы. Однако дальше начинается самая настоящая игра словами, в которых, если не разбираться детально с каждой формулировкой, можно и запутаться.







Так, польский обозреватель в качестве едва ли не финансовой катастрофы подает сокращение за период с 13 по 20 марта международных резервов России на 29,8 миллиарда долларов. Это ведь «самый низкий уровень с конца декабря 2019 года, а также самое большое недельное снижение»! Нет, ну русские точно вот-вот разорятся! При этом автор умалчивает, к примеру, о том, что ровно год назад, в 20-х числах марта 2019-го, составляющие сегодня 551,2 миллиарда долларов запасы страны равнялись 487,1 миллиарда. За год прибавка составила 100 миллиардов, при этом нефть стоила далеко не сто долларов за баррель. Главное, что на основании финансовой динамики всего лишь за одну неделю польский «доброжелатель» делает однозначный и безапелляционный вывод: Москве хватит резервов менее чем на пять месяцев! К тому же через шесть недель «закончится специальный фонд на 170 миллиардов долларов, созданный в Москве на случай низких цен на мировых рынках». Что это за спецфонд такой, Франчик не уточняет. Но точно знает, что и его русским надолго не хватит.



Еще бы! Ведь в качестве непреложной истины он пытается представлять достаточно спорные расчеты, согласно которым



«бюджет России всегда начинает терять, когда цена барреля падает ниже 42 долларов, а по цене 30 долларов за баррель в России только половина скважин экономически выгодна, поскольку многие из них работают в труднодоступных районах страны, замороженных большую часть года».

Впрочем, дальше выкладки Франчика становятся еще завлекательнее: он утверждает, что «долги России намного хуже польских», поскольку государственные облигации страны на международном рынке сейчас котируются с более высокой доходностью, чем ценные бумаги Варшавы.

Надо сказать, момент более чем спорный. С учетом той турбулентности, которую сейчас переживают все биржи и финансовые площадки планеты, делать далеко идущие выводы на основании их показателей, меняющихся порой сто раз на дню, совершенно некорректно.



Венчает материал явное совершенное уже шулерство. Ссылаясь на «данные Всемирного совета по золоту», автор пишет о «накопленных Россией 1 236 тоннах золота». При этом фраза построена столь хитро, что невозможно понять: указан общий объем золотого запаса нашей страны или только показатель его пополнения за последние 6 лет.



По состоянию на февраль 2020 года золотой запас России равнялся 2276,77 тонны, 6,22 из которых были закуплены буквально в январе. Подтасовывая числа, польский эксперт еще и не преминул съехидничать: мол, «золото в прошлом месяце подорожало на 0,4%, а запасы русских все равно упали».



В этой связи можно по данному поводу напомнить прошлогодний прогноз Министерства финансов России, согласно которому в случае, если цена на нефть Urals упадет до 10 долларов за баррель и продержатся на этом предельно низком уровне целый год, Россия недополучит примерно 5% ВВП. Привычка считать чужие деньги в приличном обществе считается дурной. Она свидетельствует о невысоком культурном уровне. Тем не менее, некоторых «друзей» нашей страны это ничуть не останавливает. Так, польский филиал известного западного портала Business Insider отчего-то озаботилась не проблемами собственной страны, а выяснением вопроса: сколько у русских осталось валютных запасов и как быстро они закончатся?Обозреватель Яцек Франчик с изрядной долей плохо скрываемого злорадства повествует: «…если Россия откладывала на черный день, то этот день для нее уже наступил». Упор при этом делается на очевидный факт: кроме серьезного негативного воздействия, оказываемого на все экономики мира пандемией коронавируса, наша страна испытывает сложности еще и из-за резкого снижения глобальных цен на энергоресурсы. Однако дальше начинается самая настоящая игра словами, в которых, если не разбираться детально с каждой формулировкой, можно и запутаться.Так, польский обозреватель в качестве едва ли не финансовой катастрофы подает сокращение за период с 13 по 20 марта международных резервов России на 29,8 миллиарда долларов. Это ведь «самый низкий уровень с конца декабря 2019 года, а также самое большое недельное снижение»! Нет, ну русские точно вот-вот разорятся! При этом автор умалчивает, к примеру, о том, что ровно год назад, в 20-х числах марта 2019-го, составляющие сегодня 551,2 миллиарда долларов запасы страны равнялись 487,1 миллиарда. За год прибавка составила 100 миллиардов, при этом нефть стоила далеко не сто долларов за баррель. Главное, что на основании финансовой динамики всего лишь за одну неделю польский «доброжелатель» делает однозначный и безапелляционный вывод: Москве хватит резервов менее чем на пять месяцев! К тому же через шесть недель «закончится специальный фонд на 170 миллиардов долларов, созданный в Москве на случай низких цен на мировых рынках». Что это за спецфонд такой, Франчик не уточняет. Но точно знает, что и его русским надолго не хватит.Еще бы! Ведь в качестве непреложной истины он пытается представлять достаточно спорные расчеты, согласно которымВпрочем, дальше выкладки Франчика становятся еще завлекательнее: он утверждает, что «долги России намного хуже польских», поскольку государственные облигации страны на международном рынке сейчас котируются с более высокой доходностью, чем ценные бумаги Варшавы.Надо сказать, момент более чем спорный. С учетом той турбулентности, которую сейчас переживают все биржи и финансовые площадки планеты, делать далеко идущие выводы на основании их показателей, меняющихся порой сто раз на дню, совершенно некорректно.Венчает материал явное совершенное уже шулерство. Ссылаясь на «данные Всемирного совета по золоту», автор пишет о «накопленных Россией 1 236 тоннах золота». При этом фраза построена столь хитро, что невозможно понять: указан общий объем золотого запаса нашей страны или только показатель его пополнения за последние 6 лет.По состоянию на февраль 2020 года золотой запас России равнялся 2276,77 тонны, 6,22 из которых были закуплены буквально в январе. Подтасовывая числа, польский эксперт еще и не преминул съехидничать: мол, «золото в прошлом месяце подорожало на 0,4%, а запасы русских все равно упали».В этой связи можно по данному поводу напомнить прошлогодний прогноз Министерства финансов России, согласно которому в случае, если цена на нефть Urals упадет до 10 долларов за баррель и продержатся на этом предельно низком уровне целый год, Россия недополучит примерно 5% ВВП. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





29 Источник Похожие новости Американские нефтяники просят пощады ГМО, пестициды, гормоны роста: Как мы сами подталкиваем природу на борьбу с нами Короностранности, или Сомнения в том, что всё идёт по плану Страх гибели? Почему в пандемию раскупают туалетную бумагу Прививки – «конёк» российской медицины: кто выступает против них и почему Как гонконгский грипп конца 1960-х остался в памяти людей Новости партнеров