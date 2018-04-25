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В Польско-украинской хозяйственной палате назвали число работающих в Польше украинцев
25 апреля 2018, 14:39 • 95 • Украина
Председатель Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота заявил, что в Польше в настоящий момент работают около 2 млн украинцев.
globallookpress.com © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«В Польше в прошлом году было выдано более 1,7 млн документов, которые разрешают украинцам временное трудоустройство на территории Республики Польша… Вместе с теми людьми, которые работают нелегально, это группа около 2 млн украинцев, которые работают в Польше», — отметил Пехота.
По его словам, быстрый рост польской экономики указывает на то, что вскоре в стране возникнет необходимость в большем привлечении иностранных работников.
Ранее СМИ писали, что более 70% граждан Украины, которые приезжают в Польшу по рабочим визам, «исчезают» сразу после пересечения границы.
В январе министр социальной политики Польши Эльжбета Рафальская заявила, что украинцы в стране получают подавляющее большинство официальных разрешений на работу, которые выдают гражданам стран, не являющихся членами ЕС.
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