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В польский Гданьск пришёл американский военный корабль: Пробудет до конца марта
28 марта 2022, 01:25 • 7 • Политика
В Польшу в порт Гданьска пришёл миноносец ВМС США "Форрест Шерман".
В порту Гданьска пришвартовался эскадренный миноносец ВМС США "Форрест Шерман".
Военный корабль США будет находиться в порту на севере Польши до конца марта. "Газета Выборча" сообщает, что корабль такого класса впервые оказался в польском порту.
Утверждается, что визит корабля США - рутинный, команда планирует пополнить запасы и дать морякам отдохнуть.
"Наша цель - продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе", - заявил представитель ВМС США Мэтт Заблик в эфире телеканала "TVN24".
Известно, что "Форрест Шерман" вооружён орудиями различного калибра и ракетной установкой.
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