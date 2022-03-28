В польский Гданьск пришёл американский военный корабль: Пробудет до конца марта

В Польшу в порт Гданьска пришёл миноносец ВМС США "Форрест Шерман".

В порту Гданьска пришвартовался эскадренный миноносец ВМС США "Форрест Шерман".

Военный корабль США будет находиться в порту на севере Польши до конца марта. "Газета Выборча" сообщает, что корабль такого класса впервые оказался в польском порту.

Утверждается, что визит корабля США - рутинный, команда планирует пополнить запасы и дать морякам отдохнуть.

"Наша цель - продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе", - заявил представитель ВМС США Мэтт Заблик в эфире телеканала "TVN24".

Известно, что "Форрест Шерман" вооружён орудиями различного калибра и ракетной установкой.