В Польше ждут янки и готовят для них бордель

Чего поляки боятся? У них 120 тысяч служивых под ружьем, почти 2 тысячи танков. То есть Польша превосходит, например, бундесвер и по численности личного состава, и по числу боевых бронированных машин и артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов (почти в 3,5 раза).

И подлодок в польских ВМС столько же, сколько и в немецких. На польской территории уже дислоцируется два с половиной десятка военных объектов США (включая и эшелон ПРО). Правда, если верить штатовцам и полякам, личный состав там находится на ротационной основе. Теперь же поляки готовы за свой счет соорудить еще и постоянную военную базу для американцев со всей инфраструктурой: школы, детсады, больницы, квартиры для семей американских военных (даже бордель по желанию «дорогих квартирантов» планируется). Поляки мечтают о двух дивизиях США.

К чему они? Варшава отвечает: «Из-за насущной необходимости». Прозвучали ритуальные слова о «российской военной угрозе». Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил о готовности американского руководства к переговорам по наращиванию своего военного присутствия в Польше. США все больше превращают Польшу в свою передовую базу - чтобы на случай войны не таскать кораблями свою боевую технику через Атлантику в Европу. Но подлодки и самолеты противника быстро «завалят» такую логистику.

А как же Основополагающий акт о взаимных отношениях между РФ и НАТО от 1997 года? Там альянс обещал «осуществлять свою коллективную оборону... не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил».

Неужели документ этот давно сгнил на европейской помойке? Вот президент Франции Макрон публично признал ошибки стран—членов НАТО за последние 20 лет, не выполнявших свои обязательства перед международным сообществом. По его словам, именно действия «военного альянса с США» привели к законным опасениям России.

В это же время из Варшавы спикера нижней палаты польского парламента Марек Кухчиньский призывает принять в члены НАТО Украину и Грузию. По его словам, оставление Киева и Тбилиси за пределами альянса угрожает стабильности[. И потому двери для вступления в НАТО «должны быть открыты» для всех государств, разделяющих ценности военного блока и готовых исполнять обязанности, вытекающие из членства в НАТО. Так вроде бы насчет «обзанностей» Макрон ясно сказал? Вообще же пану Кухчиньскому не мешало устав альянса изучить: в нем записано, что членами НАТО не могут быть страны, у которых есть территориальные проблемы.

Может, тогда и главный документ блока пора на помойку выбросить?