В Польше заявили об угрозе войны после запуска «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска «Северного потока — 2».

«Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит»,— цитирует Моравецкого агентство PAP.

По его мнению, Москву «ничто не остановит пойти на Киев».

Говоря о «российской угрозе» Европе, польский премьер вспомнил Владимира Ленина.

«Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что «продадут нам верёвку, на которой мы их повесим», — отметил он.

Ранее США и Украина договорились о совместной работе над остановкой реализации проекта.

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил данное заявление.