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В Польше заявили об угрозе войны после запуска «Северного потока — 2»
18 ноября 2018, 22:54 • 120 • Украина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска «Северного потока — 2».
@nordstream2 Twitter
«Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит»,— цитирует Моравецкого агентство PAP.
По его мнению, Москву «ничто не остановит пойти на Киев».
Говоря о «российской угрозе» Европе, польский премьер вспомнил Владимира Ленина.
«Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что «продадут нам верёвку, на которой мы их повесим», — отметил он.
Ранее США и Украина договорились о совместной работе над остановкой реализации проекта.
Сенатор Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил данное заявление.
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