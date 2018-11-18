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В Польше заявили об угрозе войны после запуска «Северного потока — 2»

18 ноября 2018, 22:54  •  120 • Украина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска «Северного потока — 2».
 
@nordstream2 Twitter
 

«Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит»,—  цитирует Моравецкого агентство PAP.

По его мнению, Москву «ничто не остановит пойти на Киев».

Говоря о «российской угрозе» Европе, польский премьер вспомнил Владимира Ленина.

«Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что «продадут нам верёвку, на которой мы их повесим», — отметил он.

Ранее США и Украина договорились о совместной работе над остановкой реализации проекта.

Сенатор  Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил данное заявление.

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