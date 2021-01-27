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В Польше заявили о "шизофрении" у Байдена
27 января 2021, 17:45 • 190 • Политика
Действия 46-го президента Америки могут способствовать завершению строительства трубопровода, считают в Варшаве
В Польше политика нового президента США Джо Байдена вызвала много вопросов. В первую очередь речь идет о возвращении к тесному сотрудничеству Вашингтона с Берлином.
Политика, в которой демократ сначала явно выступает против завершения строительства трубопровода "Северный поток-2", а объявляет о возобновлении сотрудничества с Германией, может свидетельствовать лишь об отсутствии ясного ума у Байдена.
"Это, конечно, проявление шизофрении, потому что, с одной стороны, мы наблюдаем негодование из-за строительства Германией трубопровода совместно с Россией, а с другой, Америка предлагает немцам сотрудничество",
– заявил польский эксперт Гжегож Горски в эфире Radio Szczecin, добавив, что такие действия американцев можно расценить, как "не очень хороший знак".
При этом американист подчеркнул, что в том случае, если отношения Берлина и Вашингтона улучшатся, не исключено, что потепление произойдет в отношениях России и США.
Впрочем, кажется, что сближение с Германией – это лишь один из способов склонить европейцев к отказу от строительства "Северного потока", который демократ считает "плохой сделкой" для Европы. По мнению аналитиков, Байден будет мягко уговаривать европейцев отказаться от проекта, оставив в прошлом жесткие методы Трампа.
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