Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличн...
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план З...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
"Ты знаешь, что нельзя!?" Как менялось лицо журналиста Би-би-си при об...
Главная / Политика

В Польше заявили о плане России по конфликту Белоруссии с ЕС

21 ноября 2021, 10:55  •  74 • Политика
Фото: Ulf Mauder/ dpa/ www.globallookpress.com
Москву подозревают в попытке усиления провокации
Миграционный кризис на белорусско-польской границе рискует выйти за новые пределы – все из-за России, которая пытается расширить конфликт до соседних регионов. Такое мнение выразил заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач немецкому изданию Die Welt. 
План Москвы, по его словам, заключается в стягивании российских войск к украинской границе, а также в использовании поставок сырья другим странам в собственных целях. Сюда же можно включить и "Северный поток-2".
"Все со всем связано. Это не меняет ничего в том, что у нас нет в мыслях наступательных действий. Мы лишь защищаем нашу границу", – приводит слова замминистра издание. 
Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что именно западные страны пытаются ворваться на территорию Белоруссии и начать там боевые действия. Однако в таком случае ответ России не заставит себя долго ждать. По мнению белорусского президента, это неминуемо втянет в конфликт НАТО, что приведет к ядерной войне. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





74
Источник
Похожие новости
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
21 ноября 2021, 03:20
Финны и эстонцы захотели отгородиться от России. Эксперты подняли чиновников на смех
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
21 ноября 2021, 01:35
Космический беспилотник США под наблюдением "Роскосмоса": "Всё отслеживаем" - Рогозин
21 ноября 2021, 01:35
Президент Болгарии дважды признал Крым русским. Но с оговоркой
21 ноября 2021, 05:40
Политолог счел популизмом слова Резникова об игре РФ с Западом в шахматы
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
21 ноября 2021, 03:20
Финны и эстонцы захотели отгородиться от России. Эксперты подняли чиновников на смех
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленски...
21 ноября 2021, 01:35
Космический беспилотник США под наблюдением "Роскосмоса": "Всё отслежи...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
19 ноября 2021, 22:40
"Ты знаешь, что нельзя!?" Как менялось лицо журналиста Би-би-си при общении с Лукашенко
16 ноября 2021, 22:20
Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину
14 ноября 2021, 11:25
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
15 ноября 2021, 21:50
Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.