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В Польше заявили о плане России по конфликту Белоруссии с ЕС
21 ноября 2021, 10:55 • 74 • Политика
Москву подозревают в попытке усиления провокации
Миграционный кризис на белорусско-польской границе рискует выйти за новые пределы – все из-за России, которая пытается расширить конфликт до соседних регионов. Такое мнение выразил заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач немецкому изданию Die Welt.
План Москвы, по его словам, заключается в стягивании российских войск к украинской границе, а также в использовании поставок сырья другим странам в собственных целях. Сюда же можно включить и "Северный поток-2".
"Все со всем связано. Это не меняет ничего в том, что у нас нет в мыслях наступательных действий. Мы лишь защищаем нашу границу", – приводит слова замминистра издание.
Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что именно западные страны пытаются ворваться на территорию Белоруссии и начать там боевые действия. Однако в таком случае ответ России не заставит себя долго ждать. По мнению белорусского президента, это неминуемо втянет в конфликт НАТО, что приведет к ядерной войне.
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