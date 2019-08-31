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В Польше заявили о планах поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год

31 августа 2019, 18:24  •  71 • Украина
Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год при условии, что украинская сторона построит интерконнектор.
 
© president.gov.ua
 

«В 2021 году мы сможем поставлять на Украину 6 млрд кубометров газа в год», — приводит его слова РИА Новости. 

Как добавил Наимский, Польша рассчитывает, что Украина сможет в срок реализовать проект по строительству интерконнектора. 

Ранее польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила о намерении начать поставки сжиженного природного газа из США на Украину уже в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» представляет угрозу Европе.

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