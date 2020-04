В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом • 77 • Аналитика © Фото : Polskie LNG S.A. Подписанное в прошлом месяце соглашение о поставке на Украину шести-восьми миллионов кубометров американского газа в год не сможет действовать как минимум до 2025 года. Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей. Что на самом деле кроется за мартовской украинско-американской сделкой — в материале РИА Новости. Альтернативы нет "Хотя Украина официально прекратила импорт российского сырья в ноябре 2015 года, это не означает полную независимость страны от природного газа, добываемого в России, так как он импортируется обратно из ЕС", — указывают авторы доклада. С 2016-го газ поступал из Словакии (в среднем 8,7 миллиарда кубометров в год), Венгрии (2,7 миллиарда) и Польши (1,1 миллиарда). "Природный газ, получаемый Украиной от европейских компаний, таких как DXT, RWE или PGNiG, — фактически российский, — продолжают аналитики. — Таким образом, окончательной энергетической независимости можно добиться только созданием нового источника поставок, например транзита через Польшу американского сырья". Как отмечают польские эксперты, "росту производства СПГ в США способствует формальная и неформальная государственная поддержка, в том числе и дипломатическая, что в полной мере относится к возможным поставкам на Украину". После того как Киев подписал с Вашингтоном соглашение, замглавы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик заявил о "беспрецедентном полномасштабном проекте", который усилит энергетическую независимость европейских стран от России. Конечная цель — создание украинского газового хаба для перепродажи американского СПГ в Европу. Узкое место Проблема в том, что у Украины нет собственных средств регазификации СПГ. В Киеве несколько лет обсуждали строительство СПГ-терминала в Одессе или Очакове, но этот проект, считают авторы доклада, выглядит "совсем мертвым". Польским аналитикам не кажется перспективным и вариант с румынскими СПГ-терминалами, в том числе из-за нежелания Турции пропускать танкеры-газовозы через Босфор. А СПГ-терминал Крк, строящийся в Хорватии, невыгоден из-за транзитных сборов и транспортных расходов. Остается только регазификационный терминал Свиноуйсьце в Польше. Однако его мощностей для Киева недостаточно. "Сейчас емкость — пять миллиардов кубометров, и сто процентов этих объемов забронировала польская государственная компания PGNiG. К концу 2021-го мощности Свиноуйсьце повысят до 7,5 миллиарда кубометров в год, но их, вероятно, также займет PGNiG", — полагают в ESPERIS. В итоге у Украины появится возможность импортировать американский СПГ не раньше 2025 года, когда поляки планируют запустить плавучий регазификационный терминал в Гданьске мощностью до 8,2 миллиарда кубов. "Есть и еще одна проблема. Физические потоки газа из Польши на Украину ограничены двумя миллиардами кубометров в год, — добавляют польские эксперты. — Расширение до 6,6 миллиарда возможно, но требует инвестиций с польской стороны". Варшава выступает за строительство нового интерконнектора (трубопровода-соединителя) между газотранспортными системами Польши и Украины. "Однако этот проект требует больших затрат от Киева и поэтому остается замороженным", — констатируют авторы доклада. "С учетом недостаточных возможностей регазификации в Польше и низкой пропускной способности польско-украинского газопровода, сколь-либо существенные поставки газа в ближайшем будущем маловероятны", — делают вывод аналитики. Чьи вы, хлопцы, будете Все это было очевидно задолго до мартовского соглашения между Киевом и Вашингтоном. Возникает резонные вопрос: какой в нем смысл? Ответ дал замглавы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик, когда сообщил, что фактическое управлением "украинским газовым хабом", то есть газовыми хранилищами, передается американской компании Louisiana Natural Gas Exports, Inc. "Украина располагает одной из крупнейших в мире подземных систем хранения газа (ПХГ), сосредоточенной на границах ЕС, — отмечают в ESPERIS. — В стране 12 хранилищ, в которых поместится три миллиарда кубометров, то есть восемь процентов ежегодной потребности Европы в голубом топливе". Это открывает возможность маневрирования — закачивать газ в ПХГ в период низкого спроса и выводить на рынок, когда цены вырастут. "В результате ценовая конкурентоспособность американского СПГ повышается", — указывают польские аналитики. Другими словами, поставки СПГ из США в Европу рентабельны только в период ценовых скачков, которых нужно ждать. Поэтому Вашингтон и стремится взять украинские ПХГ под контроль. Примечательно, что в качестве партнера для Украины американцы выставили предельно непрозрачную компанию. Louisiana Natural Gas Exports, которой Чижик передает в управление газохранилища, создана менее двух лет назад в американском "внутреннем офшоре" — штате Делавэр. Ее руководитель Марсден Миллер до 2018-го возглавлял одно из отделений небольшой фирмы Miller Thomson and Partners, специализирующейся на скупке газовых активов. Соглашение о газовом хабе на Украине — первая международная сделка Louisiana Natural Gas Exports. Судя по базе данных OpenCorporates, компанией Louisiana Natural Gas Exports, как и Miller Thomson and Partners, управляет сервисная Capitol Services, Inc. Так что истинных инициаторов "большого геополитического проекта" установить практически невозможно. Впрочем, можно не сомневаться, что заинтересованным чиновникам в Киеве хорошо известно, кто на самом деле стоит за Louisiana Natural Gas Exports. Но делиться этой информацией с согражданами они почему-то не хотят. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





77 Источник Похожие новости Импортозамещение в кризис: отменить и обнулить? Коронавирус: made in USA? «Таинственная лаборатория Уханя». Запад продолжает подозревать Китай Коронавирус головного мозга: русофобов Эстонии оскорбила помощь Москвы Украина методично наносит удары по Белоруссии Секретное оружие Трампа: как президент США будет крушить противника Новости партнеров