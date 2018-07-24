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В Польше заявили, что за два года в страну приехали более двух миллионов украинцев

24 июля 2018, 19:24  •  40 • Украина
Спикер польского сената Станислав Карчевский заявил, что Польша приняла за последние два года более двух миллионов украинцев.
 
©Igor Zehl globallookpress.com
 

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, комментируя критику Брюсселя по поводу того, что польская сторона отказывается принимать сирийских беженцев у себя.

«Знают ли критики, что за последние два года в Польшу приехали более двух миллионов украинцев? Многие политики в ЕС этого не знают», — сказал он.

Спикер отметил, что Польша отдаёт предпочтение украинским мигрантам, так как они лучше интегрируются в польское общество.

«Мы видим, что происходит в мире — в Германии, Франции, — где существуют параллельные общества, которые не хотят интегрироваться, потому что они отданы разным ценностям. Польша приветствует украинцев, потому что они с большой вероятностью будут уважать наши ценности», — добавил он.

Ранее в Нацбанке Польши сообщили, что трудовые мигранты в стране перевели на Украину $3,2 млрд за год. 

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