Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
Главная / Политика

В Польше зафиксировали массовых побег граждан из Белоруссии за день

18 ноября 2021, 14:35  •  141 • Политика
Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами
За минувшие сутки из Белоруссии сбежали в Польшу 79 человек – они попросили помощи у европейского государства. Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская.
Она добавила, что люди подали заявления о предоставлении международной защиты или намереваются сделать это в ближайшем будущем. Пресс-секретарь отметила, что беглые белорусы являются оппозиционно настроенными гражданами. 
По ее словам, в настоящее время в охраняемых центрах для иностранцев находятся 1856 человек, а в последний день было принято 31 решение о выезде с территории Польши – всего с середины октября подобных решений было около полутора тысяч. 
Происходящее зафиксировано на фоне миграционного кризиса, развернувшегося на белорусско-польской границе. Всего, по данным поляков, с начала года произошло 35 тысяч попыток незаконно проникнуть в Европу со стороны Белоруссии, из которых более 6 тысяч – лишь в ноябре. 
С прошедших в прошлом году президентских выборов Польша стала одним из главных приютов для белорусских оппозиционеров. Ранее туда из Токио сбежала легкоатлетка Светлана Тимановская, которая раскритиковала спортивное руководство сборной. После этого она заявила, что будет помогать другим спортсменам, которые подвергаются травле в республике за оппозиционные взгляды. Не так давно легкоатлетка снова раскритиковала происходящее в белорусском спорте. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





141
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
18 ноября 2021, 01:10
США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"
18 ноября 2021, 11:05
"Топите газетами": Захарова ответила итальянцам на критику Путина
18 ноября 2021, 07:00
Какое слово Ельцина заставило Билла Клинтона смеяться в голос
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
13 ноября 2021, 22:35
Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
15 ноября 2021, 21:50
Приказ "первого лица" по Донбассу. Россия выводит Киев из игры
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.