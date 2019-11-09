В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.

«К нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Хелм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию», — написала Денисова в Facebook.

Она также призвала МИД Украины способствовать освобождению Мазура.

В августе президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).