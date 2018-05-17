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В Польше задержали россиянку по подозрению в деятельности против страны
17 мая 2018, 16:24 • 75 • Украина
Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности (АВБ) задержали россиянку Екатерину Ц., которую подозревают в участии в деятельности против страны.
Архивное фото Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра, координирующего в польском правительстве работу спецслужб, Станислава Жарына.
Он также отметил, что четыре человека были добавлены в список лиц, которым на пять лет запрещён въезд в страну.
«Выводы в отношении указанных лиц — это результат реализованных в последние недели действий АВБ, нейтрализующих активность двух сетевых структур, участвующих в российской гибридной информационной войне, проводимой против Польши», — сказал Жарын.
Уточняется, что россиянка, находящаяся в Польше с 2013 года, будет выдворена из страны.
Ранее МИД Польши выступил с осуждением в связи со строительством Россией Крымского моста.
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